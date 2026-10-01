Smart regresó al mercado argentino con el lanzamiento de las SUV eléctricas #1 y #3, dos modelos de cinco plazas diseñados por Mercedes-Benz y fabricados junto al grupo chino Geely. Representados por Prestige Auto, llegan en cuatro versiones con precios que van desde US$ 49.900 hasta US$ 75.900.

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Prestige Auto, representante local de Mercedes-Benz, fue la encargada de presentar esta nueva etapa con los modelos Smart #1 y #3, dirigidos a un público más exigente y premium.

Los nuevos Smart nacen de la alianza entre Mercedes-Benz y el grupo chino Geely, firmada en 2019. El diseño exterior e interior de los #1 y #3 fue desarrollado por Mercedes-Benz, mientras que la fabricación se realiza en China, bajo la supervisión del equipo global de Smart.

Mercedes-Benz y Geely: la alianza detrás de los SUV eléctricos que llegaron al país

El Smart #1 es un SUV compacto de 4,27 metros (4,30 m en la versión BRABUS), con capacidad para cinco pasajeros y un baúl de 323 litros. Se ofrece en cuatro versiones: Pure, Pro, Pro+ y BRABUS. Las tres primeras entregan 272 CV, tracción trasera y aceleran de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. Las baterías varían entre 49 kWh y 66 kWh, ofreciendo autonomías desde 310 km hasta 420 km según el modelo. Por su parte, la versión #1 BRABUS suma un segundo motor, tracción integral y potencia de 428 CV, alcanzando los 100 km/h en apenas 3,9 segundos y una autonomía de 400 km.

El Smart #3, con una línea SUV coupé, mide 4,40 metros y tiene un baúl de 370 litros. Está disponible en versiones Pro y Pro+ con 272 CV y tracción trasera, y acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Sus baterías ofrecen autonomías de 325 km y 435 km respectivamente. La versión #3 BRABUS también desarrolla 428 CV, tiene tracción integral, acelera en 3,7 segundos y declara una autonomía de 415 km.

¿Qué autonomía y tecnología ofrecen los nuevos SUV eléctricos de Smart?

Toda la gama ofrece una velocidad máxima de 180 km/h y equipamiento tecnológico destacado, como pantalla central de 12,8 pulgadas, instrumental digital de 9,2 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, navegación, llave digital, funciones remotas por app y tecnología V2L para alimentar dispositivos externos.

En materia de seguridad, ambos modelos lograron cinco estrellas en Euro NCAP e incluyen siete airbags, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril y alertas de tránsito cruzado. En lugar de rueda de auxilio, incorporan un kit de reparación e inflado.

Precios, tiempos de recarga y batería: todos los detalles para el mercado local

Los precios sugeridos al público varían entre US$49.900 y US$75.900 según versión y equipamiento, con las variantes BRABUS en el tope de la gama. En cuanto a la carga, las baterías de 49 kWh admiten hasta 130 kW en corriente continua y las de 66 kWh llegan a 150 kW, permitiendo recargar del 10% al 80% en 30 minutos bajo condiciones óptimas. Cada vehículo incluye cargador domiciliario, portátil para tomacorrientes compatibles y cable Tipo 2 para estaciones públicas.

Garantía y mantenimiento programado

La garantía general es de tres años sin límite de kilometraje, mientras que la batería y componentes eléctricos cuentan con cobertura de ocho años o 160.000 kilómetros. El mantenimiento está programado cada 20.000 kilómetros o una vez al año, y la asistencia 24 horas cubre Argentina y países limítrofes.