Fiat lanzó en Argentina la renovación del Mobi Trekking, la versión aventurera de su hatchback urbano. El modelo estrena un motor 1.0 Firefly de tres cilindros que reduce el consumo de combustible un 15%, suma equipamiento interior y se comercializa a un precio de $30.280.000, ubicándose entre los 0 km más accesibles del mercado.

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El motor de 999 cm3 sigue asociado a una caja manual de cinco velocidades, manteniendo la mecánica sencilla que caracteriza al Mobi, pero con tecnología más actualizada que ya se utiliza en otros modelos de Fiat en la región.

¿Qué cambios de diseño trae el nuevo Fiat Mobi Trekking?

En cuanto al diseño, la versión Trekking conserva su estilo aventurero pero suma nuevos stickers en el frente, laterales y la parte trasera, mientras que las manijas de las puertas, que antes iban pintadas del color de la carrocería, ahora son negras. Además, estrena una configuración bitono con combinaciones de colores como Gris Silverstone, Plata Bari, Blanco Banchisa y Rojo Montecarlo, todos con techo Negro Vulcano, junto con una versión completamente negra.

Las llantas siguen siendo de 14 pulgadas, pero ahora tienen un tono más oscuro que aporta un look más moderno. Por dentro, el Mobi adoptó una nueva consola central inspirada en la Fiat Strada, con molduras renovadas alrededor de las salidas de aire y la pantalla multimedia. También incorpora el volante que ya usan los Fiat Argo y Cronos, logrando así una actualización del habitáculo que prácticamente no había cambiado desde el lanzamiento.

¿Cuánto cuesta el nuevo Fiat Mobi en Argentina y cómo se ubica entre los más baratos?

El precio de lista para esta versión renovada es de $30.280.000, manteniendo al Mobi Trekking como el vehículo de pasajeros más barato dentro de la gama Fiat en Argentina. En el ranking de autos 0 km más accesibles del país, ocupa el quinto lugar, detrás del eléctrico JMEV Easy 3, Hyundai HB20, Renault Kwid y Volkswagen Polo Robust.

Duelo de urbanos: Fiat Mobi vs. Renault Kwid

Su principal competidor sigue siendo el Renault Kwid, un vehículo urbano también fabricado en Brasil y equipado con un motor naftero 1.0 de tres cilindros con caja manual de cinco velocidades. El Kwid entrega 66 caballos y cuesta $27.200.000 en sus versiones Iconic Bitono y Outsider, es decir, es un poco menos potente y $3.080.000 más barato que el Mobi.

Tasa 0% y créditos UVA: las alternativas para financiar el 0km

La actualización del Mobi mejora la comparación mecánica, ya que ambos modelos utilizan ahora motores 1.0 de tres cilindros, una configuración que busca optimizar el consumo, especialmente en el tránsito urbano. Durante septiembre, Fiat ofrece financiación de hasta $24 millones a tasa 0% a 12 meses y un crédito UVA a 36 meses con TNA 0% por hasta $30 millones, facilitando así la compra del modelo renovado.