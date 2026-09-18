BYD Argentina dio un paso adelante en su plan comercial con el lanzamiento en preventa del Ti7, un SUV híbrido enchufable que promete revolucionar el segmento con su sistema de tracción en las cuatro ruedas y tecnología DM-p (Dual Mode Performance).

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Este novedoso vehículo combina un motor naftero con dos motores eléctricos, instalados en cada eje, para entregar una potencia superior a 350 CV y un torque de 630 Nm.

¿Qué autonomía y potencia tiene el nuevo BYD Ti7?

El Ti7 acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,3 segundos y ofrece una autonomía combinada que puede alcanzar hasta 1.015 kilómetros. En modo 100% eléctrico, su alcance llega a los 115 kilómetros, una cifra destacable para quienes buscan eficiencia y potencia en un mismo paquete.

En cuanto a la suspensión, incorpora el sistema adaptativo DiSus-C y modos de manejo diseñados para distintos terrenos: barro, arena, nieve, montaña, además de una opción deportiva y la posibilidad de configurar un perfil personalizado. Entre las funciones todoterreno se encuentran el Giro Tanque, que facilita maniobras en espacios reducidos, y el modo reptación para avanzar a baja velocidad con control total.

Confort premium y tecnología a bordo: del sistema V2L a la pantalla giratoria de 15,6 pulgadas

Una ventaja extra del Ti7 es la función V2L de 6,6 kW, que permite utilizar la batería del vehículo como fuente de energía para alimentar dispositivos eléctricos durante actividades al aire libre, algo ideal para quienes disfrutan del camping o largas excursiones.

El interior del SUV no se queda atrás en comodidad y tecnología. Los asientos de cuero sintético cuentan con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y función de masajes. El climatizador trizona incluye un filtro CN95, que mejora la calidad del aire dentro del habitáculo. Además, el vehículo dispone de un refrigerador en la consola central y un baúl que puede alcanzar una capacidad de 1.813 litros al abatir los asientos traseros.

Experiencia multimedia: Head-Up Display y 14 parlantes para el habitáculo

La tecnología digital también está presente con una pantalla central giratoria de 15,6 pulgadas, un instrumental digital de 10,25 pulgadas, Head-Up Display y un sistema de audio con 14 parlantes, que garantizan una experiencia multimedia de alta calidad.

Reserva con USD 500: BYD abrió la preventa oficial

En cuanto al precio de este nuevo modelo, por el momento, BYD no difundió el valor final del Ti7, pero ya abrió la preventa oficial en Argentina. Los interesados pueden reservar su unidad con un anticipo de USD 500 o su equivalente en moneda local, a través de la página web oficial de la marca o en su red de concesionarios.