Giro en el mercado automotor: cuáles son las versiones de 0 km más elegidas por los argentinos

En agosto de 2026, el mercado automotor argentino mostró una dinámica particular muy distinta a la de Brasil o países desarrollados como Estados Unidos o Alemania. Allí, la variedad fue la clave: entre los diez modelos más vendidos, que representan el 35% del total de patentamientos, se encontraron desde autos compactos hasta SUVs y pickups medianas.

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Esta diversidad también se reflejó en los precios. Los autos compactos se mantienen por debajo de los $40 millones, mientras que los SUV alcanzan hasta los $55 millones y las pickups pueden llegar a costar hasta $90 millones en sus versiones más equipadas.

¿Cuáles fueron los autos más vendidos en agosto de 2026 en Argentina?

El Volkswagen Polo Track MSI se coronó como la versión más demandada, con 834 unidades vendidas. Este modelo cuesta $39.282.600 y es más caro que el Robust, la versión más accesible del Polo, que se ofrece a $30,2 millones.

En segundo lugar, apareció la Ford Territory Híbrida, un SUV del segmento C que vendió 820 unidades. Su precio es de $52,2 millones, y aunque no es la versión más económica, superó a la SEL naftera que cuesta $48,86 millones.

El avance de las SUV híbridas y las versiones más equipadas

La tercera posición fue para otra versión de Ford Territory, la Titanium 1.8 naftera, que vendió 679 unidades a un precio de lista de $56,9 millones. Cabe destacar que esta versión fue la más equipada hasta la llegada de la Platinum. El Fiat Cronos Drive Plus se ubicó cuarto, con un precio de $37,55 millones y caja manual, siendo 5 millones más barato que la versión automática. La versión más económica del Cronos ronda los $35,1 millones.

En quinto lugar se destacó la Volkswagen Tera Trend, la versión más accesible de la gama, con 544 unidades vendidas y un precio de $38,4 millones. El sexto puesto lo ocupó el furgón Fiat Fiorino, un utilitario pequeño con motor 1.3 litros y caja manual, con un precio de $33,18 millones, siendo el segundo Fiat más barato después del Mobi.

¿Cuál es el auto naftero más barato de la Argentina en 2026?

El Renault Kwid Bitono, el vehículo naftero más barato del mercado argentino, alcanzó el séptimo lugar con 509 unidades vendidas y un precio de lista de $28,3 millones. Tiene dos versiones con el mismo precio. El octavo puesto fue para el Chevrolet Tracker 1.2 LT Automática, con 483 unidades vendidas y un precio de lista de $40,95 millones.

Cierre del ranking: la vigencia del Yaris y la entrada de la Amarok

En noveno lugar apareció el Toyota Yaris XS 1.5 CVT, la versión más económica del hatchback fabricado en Brasil, con 482 unidades vendidas y un precio de $35,7 millones, que es cuatro millones más barato que la siguiente versión XLS+. Finalmente, en décimo lugar se ubicó la pickup Volkswagen Amarok Trendline 4x2 manual, la más económica de su gama, con 462 unidades vendidas y un precio de $52,45 millones.