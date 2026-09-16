Qué fábricas de autos trabajan en Argentina y qué marcas se venden

El mercado automotor argentino presenta dos realidades diferentes: por un lado están las terminales que cuentan con fábricas y producen vehículos dentro del país y, por otro, las numerosas marcas que comercializan modelos provenientes de Brasil, México, China, Europa y otros mercados.

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Entre las principales automotrices con producción nacional se encuentra Toyota, cuya planta está ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí se fabrican la pick-up Toyota Hilux y el SUV Toyota SW4, dos vehículos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

Ford, por su parte, concentra su actividad industrial en General Pacheco, donde fabrica la Ford Ranger. La pick-up es uno de los principales productos de exportación de la terminal estadounidense desde Argentina.

Otra compañía fundamental es Volkswagen, que posee su centro industrial de General Pacheco, encargado de producir la Volkswagen Amarok. Además, la automotriz cuenta con actividad industrial en Córdoba, principalmente vinculada con transmisiones y componentes.

En Córdoba también se encuentra Renault, con su histórica fábrica de Santa Isabel. La planta atraviesa una importante transformación de su oferta y fue elegida para producir la nueva pick-up Renault Niagara, destinada especialmente a los mercados latinoamericanos.

Stellantis tiene una fuerte presencia industrial mediante dos complejos. En Ferreyra, Córdoba, fabrica vehículos de Fiat, mientras que en El Palomar, provincia de Buenos Aires, produce modelos de Peugeot y Citroën.

A ellas se suman General Motors, con su complejo industrial ubicado en Alvear, provincia de Santa Fe, y Mercedes-Benz, que mantiene producción de vehículos comerciales en el país. Nissan también forma parte de la estructura industrial automotriz argentina, aunque su esquema productivo atravesó cambios importantes durante los últimos años.

La producción nacional continúa teniendo un fuerte perfil exportador. Según ADEFA, durante los primeros siete meses de 2026 las terminales produjeron 235.847 vehículos y exportaron 150.270 unidades. Pero fabricar en Argentina no es un requisito para vender autos en el país. La apertura y diversificación de la oferta provocó que actualmente convivan decenas de fabricantes.

Entre las marcas tradicionales disponibles aparecen Toyota, Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, Nissan, Jeep, RAM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Volvo y Subaru, entre otras.

El cambio más importante de los últimos años, sin embargo, fue el crecimiento de las compañías chinas. En 2026 pueden encontrarse propuestas de BYD, BAIC, Chery, Geely, GAC, Great Wall, Haval, Tank, Ora, Jetour, JAC, Foton, DFSK, Maxus, Kaiyi, Changan, MG, Lynk & Co y otras firmas.

De esta manera, Argentina conserva una estructura industrial capaz de fabricar cientos de miles de vehículos, pero simultáneamente amplió considerablemente su oferta importada. El resultado es un mercado en el que las históricas terminales nacionales ahora compiten con una cantidad creciente de marcas y tecnologías provenientes de diferentes partes del mundo.