Mercedes trae a Argentina su sedán más lujoso: cuánto cuesta

Mercedes-Benz elevó el nivel del segmento premium en Argentina con la llegada del Mercedes-Maybach S 680, el sedán más sofisticado y exclusivo que la marca haya ofrecido en el país. Este vehículo de lujo absoluto fue presentado por Prestige Auto, representante oficial de la marca alemana y Smart en Argentina, que el año pasado anunció la introducción de la división Maybach en el mercado local.

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Este desembarco marca un hito para la marca alemana, que suma al S 680 a su catálogo de alta gama junto al SUV GLS 600. Este modelo ofrece una experiencia de viaje única, pensada para aislar a sus ocupantes del ruido y las distracciones urbanas.

Efecto "Cocooning": el máximo lujo y aislamiento en el interior

La automotriz define este ambiente como un concepto de "cocooning", una cápsula de serenidad donde la insonorización extrema, la iluminación ambiental y los materiales de primera calidad se combinan para brindar un confort total.

En la parte trasera, el espacio se maximiza con una distancia entre ejes extendida y una configuración First-Class. Este sector funciona tanto como oficina móvil como suite de relax, con una consola central de longitud completa que incluye mesas plegables y un compartimento refrigerado de 10 litros con dos copas plateadas a medida.

Los asientos de cuero napa ofrecen regulación eléctrica, climatización, masaje avanzado, calefacción para nuca y hombros, y reclinación casi horizontal. Además, los pasajeros traseros cuentan con dos pantallas táctiles de 13,1 pulgadas, puertas con apertura y cierre eléctricos, y un sistema de sonido envolvente Burmester que integra ocho transductores táctiles en los asientos para sentir la música físicamente. Por si fuera poco, el programa Manufaktur permite una personalización casi ilimitada en pinturas, texturas y acabados.

¿Qué motor tiene y cuánto cuesta el Mercedes-Maybach S 680 en Argentina?

En cuanto a la mecánica, el S 680 apuesta por un motor naftero V12 biturbo de 5.980 cm³ que genera 612 CV y un torque impresionante de 900 Nm. La potencia se transmite a las cuatro ruedas mediante una caja automática 9G-TRONIC, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada a 250 km/h.

Para priorizar la comodidad, el sedán cuenta con suspensión neumática adaptativa que ajusta la amortiguación de cada rueda en función del estado del camino. También incorpora dirección en el eje trasero con un ángulo de giro de hasta 4,5°, facilitando maniobras en espacios reducidos, y un modo de manejo exclusivo Maybach que asegura una marcha suave y sin vibraciones. Su precio oficial en Argentina es de 359.900 dólares.

Parrilla iluminada y guiño a Hollywood: el auto de "El Diablo se viste a la moda 2"

En términos de diseño, el vehículo se distingue por una imponente parrilla cromada e iluminada con la inscripción Maybach, junto a un sistema óptico Digital Light y detalles únicos de la línea. La llegada de este modelo fue anticipada en abril con su aparición en la película "El Diablo se viste a la moda 2", protagonizada por Meryl Streep.