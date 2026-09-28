Inesperado cambio en los autos chinos: la nueva Haval H7 responde a un reclamo histórico

GWM Argentina presentó oficialmente el nuevo Haval H7, un SUV compacto que se suma al mercado local con un diseño que rompe con las líneas redondeadas predominantes: apuesta por una estética “boxy”, cuadrada y robusta, que recuerda a los todoterrenos clásicos.

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Importado desde China y comercializado por el Grupo Antelo, el H7 ya está disponible en dos versiones mecánicas: una naftera con tracción integral y otra híbrida con tracción delantera.

Los detalles del nuevo Haval H7

Con dimensiones de 4,80 metros de largo, 1,95 metros de ancho y 1,84 metros de alto, y una distancia entre ejes de 2,93 metros, este vehículo ofrece espacio para cinco pasajeros y destaca por su orientación hacia el confort, la tecnología y la seguridad, además de su versatilidad para diferentes usos.

La versión naftera, llamada H7 ICE, monta un motor 2.0 turbo de 228 CV y 380 Nm, acoplado a una caja automática de doble embrague de 9 velocidades (DCT9) y un sistema de tracción integral inteligente con siete modos de manejo y bloqueo electrónico del eje trasero. Esta configuración permite elegir entre ocho modos de conducción para adaptarse al terreno, desde nieve hasta arena o barro. Según datos oficiales, consume 11,1 L/100 km en ciudad y 6,4 L/100 km en ruta.

Por su parte, la versión híbrida H7 HEV combina un motor 1.5 turbo naftero de 147 CV con un motor eléctrico de 174 CV, alcanzando una potencia total de 243 CV y 530 Nm. Su caja automática DHT y tracción delantera optimizan el consumo, con cifras declaradas de 4,3 L/100 km en ciudad y 5,8 L/100 km en ruta. Esta versión no cuenta con tracción integral, una decisión que generó opiniones divididas entre los usuarios.

Ambas variantes comparten un equipamiento tecnológico destacado: pantalla multimedia táctil de 15,6 pulgadas con Coffee OS y Coffee AI, tablero digital de 12,3 pulgadas, head-up display de 9 pulgadas, conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio con 10 parlantes, asientos delanteros eléctricos con ventilación y tapizados en cuero, techo panorámico y múltiples puertos USB en ambas filas.

En materia de seguridad, el Haval H7 trae un completo paquete ADAS de serie, que incluye control crucero adaptativo con Stop & Go, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, asistencia en congestiones, monitoreo de punto ciego, alerta de cambio de carril, seis airbags y cámara 360° con vista transparente del chasis. La versión 4WD suma registrador de datos de evento (EDR) y bloqueo electrónico para el off-road ligero.

Un punto valorado especialmente por los consumidores de autos chinos es la inclusión de una rueda de auxilio del mismo tamaño que las titulares, ubicada colgada en el portón trasero y con llave de seguridad, solución que el Grupo Antelo prometió implementar para mejorar la experiencia del usuario.

Los precios oficiales en Argentina son de USD 36.900 para la versión H7 ICE 4WD y USD 37.900 para la H7 HEV 2WD. La garantía ofrecida alcanza los 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, y 8 años o 150.000 kilómetros para el sistema híbrido. Cabe destacar que la versión naftera tributa un arancel aduanero del 35%, mientras que la híbrida cuenta con exención arancelaria del Gobierno.