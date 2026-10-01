El Gobierno modificó el régimen de importación de autos eléctricos e híbridos y elevó de manera significativa el valor máximo permitido para acceder al arancel cero. La medida amplía el universo de modelos que podrán ingresar al mercado argentino bajo este beneficio y apunta especialmente a unidades eléctricas de nueva generación cuyos precios habían quedado por encima del límite anterior.

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A través del Decreto 1128/2026, el Ejecutivo estableció un nuevo tope FOB de USD 35.000 por unidad para los vehículos completamente eléctricos. Para los híbridos convencionales y los híbridos enchufables, el límite quedó fijado en USD 18.000, mientras que los modelos mild hybrid, que combinan un motor de combustión con asistencia eléctrica, conservarán el máximo de USD 16.000.

¿Cuáles son los nuevos límites de precio para importar autos eléctricos e híbridos con arancel cero?

La próxima etapa será la convocatoria correspondiente al cupo de 2027, que será instrumentada mediante una resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía. La actualización llega en un momento de fuerte expansión de los vehículos electrificados en el mercado local.

Salto récord en patentamientos: la explosión de ventas de híbridos y eléctricos en el mercado local

Durante 2025, los patentamientos de modelos híbridos y eléctricos aumentaron 90% frente al año anterior, al pasar de unas 13.500 unidades a 25.600. El crecimiento se aceleró todavía más durante 2026. En los primeros siete meses del año se patentaron 48.320 vehículos de estas tecnologías, lo que representa un incremento del 322% respecto del mismo período de 2025. Su participación dentro del mercado total pasó del 4,4% al 21,1%.

Además, el 72% de las unidades patentadas entre enero y julio de este año correspondió a modelos incluidos dentro del régimen de importación con arancel cero. El esquema también tuvo un impacto relevante sobre la oferta disponible. Las convocatorias realizadas durante 2025 y 2026 contemplaron en conjunto un cupo de 100.000 vehículos. Hasta el momento, ingresaron al país 68.792 unidades correspondientes a 58 modelos de 29 marcas.

Nuevas tecnologías y precios en baja: los argumentos oficiales detrás de la medida

Según el gobierno, la ampliación del límite de precio busca incorporar vehículos que hasta ahora quedaban fuera del beneficio por superar el valor FOB establecido, pese a formar parte de segmentos que ya comenzaron a ganar participación entre los consumidores argentinos. También señalaron que la modificación apunta a ampliar la cantidad de alternativas disponibles y favorecer el ingreso de unidades con nuevas tecnologías, mayores prestaciones de seguridad y mejoras en eficiencia energética.

La gestión nacional también sostiene que el cambio se produce en un contexto de reducción relativa de los precios de los automóviles. Según los datos difundidos oficialmente, entre enero de 2024 y junio de 2026 el precio de los vehículos comercializados en Argentina cayó 29% en relación con la evolución del conjunto de bienes y servicios de la economía.