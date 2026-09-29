La BYD Shark DMO irrumpió en el mercado argentino con una propuesta diferente dentro del segmento de las pick ups: un sistema híbrido enchufable que combina potencia y tecnología para competir con referentes como la Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

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Este modelo se ofrece en una única versión que destaca por su motor híbrido de 437 CV y tracción integral electrónica, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos. Además, la batería le permite recorrer hasta 100 km en modo totalmente eléctrico, mientras que la autonomía total alcanza los 840 km bajo ciclo NEDC.

¿Cómo funciona el sistema híbrido DMO de la BYD Shark?

La arquitectura que utiliza la BYD Shark es la conocida como DMO, siglas de Dual Mode Off-road, diseñada para enfrentar exigencias fuera de ruta. Combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos, uno por eje, que entregan un torque combinado de 650 Nm. La tracción integral se administra electrónicamente para adaptar la fuerza al terreno, y ofrece modos específicos para barro, arena, nieve y montaña, además de Eco, Normal y Sport.

Su batería Blade LFP de 29,6 kWh admite carga rápida en corriente continua, con la capacidad de pasar del 30 al 80 % en aproximadamente 25 minutos. Además, cuenta con el sistema VTOL, que permite usar la energía almacenada para alimentar dispositivos eléctricos externos, una función útil para el trabajo o actividades recreativas.

En cuanto a dimensiones, la BYD Shark mide 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho y 1.925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.260 mm, posicionándose como una camioneta de gran tamaño dentro del segmento mediano. Su caja ofrece un volumen de 1.450 litros, con capacidad para cargar hasta 835 kg y remolcar hasta 2.500 kg. La suspensión independiente con doble horquilla en ambos ejes busca conjugar el confort con capacidades todoterreno.

Pantalla giratoria, cámara 540° y asistencias ADAS: la apuesta en equipamiento

El interior no se queda atrás y presenta una pantalla multimedia giratoria de 12,8 pulgadas, instrumental digital de 10,25 pulgadas y un Head-Up Display de 12 pulgadas. También incluye cargador inalámbrico de 50 W, Apple CarPlay, Android Auto, climatizador bizona y asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación.

Para facilitar las maniobras, incorpora una cámara de 540 grados que combina una vista panorámica de 360° con una representación del terreno debajo del vehículo, aumentando la seguridad y precisión al conducir. En materia de seguridad, la BYD Shark ofrece seis airbags y un completo conjunto de asistencias avanzadas, entre ellas control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego, alerta y mantenimiento de carril, y alerta de tránsito cruzado trasero.

Precio oficial en Argentina y kit de carga de la BYD Shark DMO

La BYD Shark DMO incluye en su equipamiento un cargador de pared de 7 kW, un cargador portátil y un cable V2L, que permite la conexión de dispositivos externos para aprovechar la energía almacenada en la batería. En cuanto al precio, el valor oficial es de 59.990 dólares.