El Grupo Stellantis lanzó la preventa del Jeep Avenger en Argentina, un SUV compacto híbrido (MHEV) de 120 CV que llegará a fines de octubre de 2026. Producido en Brasil, se ubica por debajo del Renegade con tres niveles de equipamiento y reservas abiertas desde $500.000 en concesionarios oficiales.

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El Avenger comparte plataforma y línea de producción con los Citroën mencionados y se destaca por contar con una motorización híbrida suave (MHEV) de 12V combinada con un motor turbo T200 de 1.0 litro que entrega 120 CV. Todas las versiones incluirán transmisión automática CVT de siete marchas, y habrá tres niveles de equipamiento: Altitude, Longitude y Limited.

¿Cuánto cuesta el Jeep Avenger en Argentina y cómo reservar?

Aunque todavía no se informó un precio oficial, los concesionarios ya reciben reservas con un depósito de 500 mil pesos. Algunos puntos de venta lo ofrecen desde 41,9 millones de pesos, un valor que genera polémica al compararlo con el Jeep Renegade, cuyo precio de lista oscila entre 53,5 y 64,5 millones de pesos.

El lanzamiento del Avenger marca un hito para Jeep Argentina, ya que es el primer vehículo electrificado de la marca que estará disponible en el país. Federico Frascaroli, Brand Manager de la empresa en el país, destacó que este modelo representa un equilibrio ideal entre la vida urbana y la aventura, y que es una opción para quienes buscan su primer SUV o la transición natural desde un hatchback.

Faros Matrix LED y ChatGPT a bordo: las claves del equipamiento del Avenger

El vehículo ofrece un diseño moderno con la nueva parrilla de siete barras, faros Matrix Led Vision y un paquete avanzado de asistentes a la conducción (ADAS nivel 2). Además, incorpora tecnología innovadora como la integración de ChatGPT para mejorar la experiencia a bordo. Sus dimensiones compactas de 4,1 metros de largo y 1,9 metros de ancho lo hacen ideal para la ciudad, complementadas con un interior que combina sofisticación y funcionalidad.

Entre sus características destacan la posición de manejo elevada, consola central sofisticada, llantas de 18 pulgadas, freno eléctrico de estacionamiento y techo solar panorámico. Estos atributos buscan atraer a un público urbano que valore confort, seguridad y tecnología sin perder el espíritu Jeep.

Motor turbo y tecnología MHEV: el primer paso de Jeep hacia la electrificación

En cuanto a su motorización híbrida, el sistema MHEV de 12V ofrece un impulso eléctrico suave que ayuda a mejorar el consumo y las emisiones, aunque no es un híbrido completo. Esto podría representar un atractivo fiscal en algunas provincias y un primer paso hacia la electrificación para muchos compradores.

El Avenger se suma a la familia de SUVs de Jeep en Argentina junto al Renegade, Compass y Commander, ampliando la oferta para diferentes perfiles de clientes. La preventa ya está abierta en concesionarios oficiales y en la web, con entregas previstas desde el 21 de octubre.