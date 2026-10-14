El Citroën 2 CV es uno de esos modelos que no solo definieron una época, sino que lograron trascender generaciones como símbolo de libertad y movilidad accesible. A 78 años de su presentación original en el Salón de París de 1948, la marca francesa sacudió nuevamente la muestra con un concepto que mezcla nostalgia con tecnología de punta: el 2 CV Concept, un auto 100% eléctrico que busca revivir la magia de la movilidad popular.

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Este prototipo no se quedará como una simple idea. Citroën confirmó que este modelo sentará las bases para un modelo de producción que llegará al mercado en 2028, con un precio inicial estimado en alrededor de 15.000 euros. Además, cumplirá con las normativas europeas vigentes para vehículos eléctricos y se fabricará íntegramente en Europa.

¿Cómo es el nuevo Citroën 2 CV eléctrico y cuánto costará?

En un mercado donde los vehículos eléctricos tienden a ser cada vez más grandes, pesados y costosos, este nuevo 2 CV apuesta por un enfoque opuesto. Con 3,76 metros de largo, es incluso más compacto que el modelo clásico, lo que le otorga agilidad y facilidad para moverse en la ciudad. Además, el objetivo es mantener un peso cercano a una tonelada, lo que permite usar una batería más pequeña, eficiente y con autonomía suficiente para el uso diario.

El diseño también se enfocó en la simplicidad para facilitar la producción masiva y las reparaciones. Cuenta con superficies planas, tomas de aire directas bajo el parabrisas y paragolpes independientes fáciles de reemplazar. En colaboración con Michelin, incorpora un “gemelo digital universal del neumático” para monitorear en tiempo real el estado de las cubiertas y adaptar el comportamiento del auto a las condiciones del entorno.

Guiños al clásico de 1948: el regreso de "La Rana" con pantalla táctil y tecnología LED

El 2 CV Concept mantiene las líneas clásicas que lo hicieron inconfundible, pero con un aire moderno: carrocería en tono "infrarrojo" —una base naranja con reflejos amarillos y rojos—, faros redondos con firma LED, capó esculpido y tomas de aire integradas. En el lateral se destacan el parabrisas recto, el techo curvo, pasarruedas redondeados y llantas de chapa de 18 pulgadas con detalles amarillos. En la parte trasera, el portón negro que baja hasta el paragolpes recuerda al diseño original de 1948, acompañado por grupos ópticos LED con tres franjas horizontales y una patente que exhibe los apodos mundiales del modelo, incluyendo “La Rana”, como se lo conoció en Argentina.

El interior prescinde del tablero convencional y presenta un cilindro transversal con volante monobrazo, palancas de comando y un selector de marchas con levas. Destacan la pantalla Citroën Smart Vision y un display táctil de 8 pulgadas con gráficos inspirados en cómics. Los asientos están tapizados con el clásico patrón tartán en amarillo, combinando detalles en beige símil baquelita. Además, ofrece un asiento delantero desmontable para descansar al aire libre y una canasta extraíble hecha con madera y bioplástico impreso en 3D.

¿Cuándo se creó el Citroën 2 CV y cuántas unidades se fabricaron en el mundo?

El 2 CV nació originalmente en 1936 como el proyecto TPV (Toute Petite Voiture), con la idea de ofrecer un auto económico y versátil para sectores de bajos recursos. La Segunda Guerra Mundial retrasó su lanzamiento hasta 1948, cuando fue recibido con apodos como “patito feo” o “paraguas con ruedas”. A pesar de eso, su popularidad explotó rápidamente, con tiempos de entrega que llegaron a extenderse hasta seis años en 1950.

Durante sus más de cuatro décadas en producción (1949-1990), se fabricaron más de 5,1 millones de unidades en 15 países de cuatro continentes, incluyendo más de 1,2 millones de vehículos utilitarios. La última unidad salió de la planta portuguesa de Mangualde en julio de 1990, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la historia del automóvil.

De Jeppener a Mafalda: la huella de "La Rana" en la cultura argentina

En Argentina, el romance con el 2 CV comenzó en 1956 cuando fue importado por el concesionario Staudt y Cía. Su fabricación local arrancó en 1960 en la planta de Jeppener, para luego trasladarse a Barracas, Buenos Aires. Entre 1960 y 1979, se produjeron en el país más de 170.000 unidades de “La Rana”, incluyendo la versión local 3 CV lanzada en 1969, que tuvo motor y características exclusivas para el mercado argentino. Se convirtió en protagonista de comerciales, películas y viñetas inolvidables, entre ellas la tira Mafalda de Quino.