Cómo es el Citroën C3: lo que tenés que saber sí o sí antes de comprarlo

El Citroën C3 es uno de los modelos con los que la marca francesa busca competir dentro del segmento de los autos compactos en Argentina. La generación actual cambió considerablemente respecto de sus antecesoras: mantiene el formato hatchback, pero adoptó una imagen más robusta, con mayor despeje visual, barras de techo y diferentes elementos que recuerdan a un pequeño SUV.

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Una de sus principales ventajas aparece justamente en sus dimensiones. El C3 mide 3,98 metros de largo, 1,73 metros de ancho y alrededor de 1,60 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,54 metros. Estas medidas permiten que sea relativamente sencillo de manejar y estacionar en ciudad sin sacrificar demasiado espacio para los pasajeros.

El baúl, por su parte, ofrece 315 litros de capacidad, una cifra apropiada para un vehículo de este tamaño. Con el asiento trasero rebatido puede alcanzar los 788 litros, ampliando las posibilidades para transportar equipaje u objetos voluminosos.

Qué motores tiene el Citroën C3

Actualmente, la gama contempla dos propuestas mecánicas principales. Las versiones VTi utilizan el conocido motor 1.6 litros naftero de 115 CV y 150 Nm de torque. Puede combinarse con una caja manual de cinco velocidades o una transmisión automática de seis marchas, dependiendo de la configuración elegida.

La alternativa más potente es el C3 YOU!, equipado con el motor turbo T200 de tres cilindros y 1.0 litro. Entrega 120 CV y 200 Nm de torque desde apenas 1.750 rpm, asociado a una transmisión automática CVT que simula siete velocidades. Esta variante tiene una respuesta considerablemente más enérgica, especialmente para recuperaciones y adelantamientos.

El equipamiento tecnológico también es uno de sus argumentos. Toda la gama MY26 incorpora una pantalla táctil multimedia de 10 pulgadas, Bluetooth y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Las versiones superiores suman un tablero digital TFT de 7 pulgadas, mientras que el YOU! agrega climatizador automático y control de velocidad crucero.

En seguridad, el C3 cuenta de serie con ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendiente. También incorpora cámara trasera y anclajes ISOFIX y Top Tether. El punto a considerar es que, según la ficha oficial vigente, dispone de dos airbags frontales, para conductor y acompañante.

En definitiva, el Citroën C3 apunta principalmente a quienes necesitan un vehículo práctico para todos los días. Su tamaño compacto, el baúl de 315 litros, la conectividad y la posibilidad de elegir entre el tradicional 1.6 y el más moderno turbo T200 son sus principales argumentos. Para quien priorice prestaciones, el C3 YOU! de 120 CV aparece como la variante más interesante, mientras que las opciones 1.6 mantienen una propuesta mecánica más sencilla y conocida en el mercado argentino.