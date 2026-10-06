Chery dio un paso importante en el mercado local al desembarcar en la primera edición de Expo Auto Chino, que se llevó a cabo entre el 2 y 4 de octubre en el centro de exposiciones BA Ferial, ex Costa Salguero. El foco principal fue la presentación de la Himla, la primera camioneta mediana que la marca ofrece en Argentina, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria local.

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La automotriz, que opera en el país desde 2008 bajo la representación del Grupo Corven, aprovechó la vidriera del evento para fortalecer su apuesta en el segmento de utilitarios de una tonelada, sin dejar de lado sus otros modelos comerciales. Además de la Himla, sumó al catálogo el sedán híbrido enchufable Arrizo 8 CSH en su versión Luxury y el utilitario deportivo compacto Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury. Como adelanto, también mostró el prototipo Tiggo V, que promete innovar en diseño y versatilidad.

Los detalles de la nueva pickup Himla

La nueva pickup Himla se ofrece en dos versiones: Comfort y Luxury, ambas equipadas con un motor turbodiésel 2.3 que genera 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque. Su diseño mecánico incorpora frenos a disco ventilados en las cuatro ruedas y una suspensión trasera tradicional con elásticos, garantizando robustez y rendimiento.

Con una capacidad de carga útil de 1.000 kilos y aptitud para remolcar hasta 3.000 kilos, la Himla cuenta con una caja de 1.276 litros equipada con diversos anclajes para mayor funcionalidad. La versión básica, 2.3 Tdi 6Mt Comfort 4x2, posee una caja manual de seis marchas y ofrece siete airbags, controles de estabilidad y tracción, monitoreo de neumáticos, llantas de 17 pulgadas, estribos laterales y barra San Antonio. Además, incluye instrumental de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con conectividad para teléfonos celulares, todo por un valor de 32.500 dólares.

¿Qué equipamiento y precio tiene la versión tope de gama Himla Luxury 4x4?

En tanto, la versión tope de gama 2.3 Tdi 8At Luxury 4x4 se destaca por su transmisión automática ZF de ocho marchas, tracción 4x4 con reductora y bloqueo del diferencial trasero. Complementa su equipamiento con llantas de 18 pulgadas, asientos eléctricos calefaccionados con tapizado símil cuero, tablero digital a color de 9 pulgadas, central multimedia táctil de 15,6 pulgadas y cámara con visión 360 grados. Su precio sugerido es de 40.900 dólares.

Esta versión premium también exhibió en la muestra un kit especial para travesías, que incluye carpa de despliegue eléctrico, toldo lateral, tanque de agua adicional, barra de luces LED frontal y cobertor rígido modular, pensado para quienes buscan aventura y funcionalidad.

¿Cuáles son los nuevos modelos híbridos y SUV que Chery trajo a la Argentina?

Además de la Himla, Chery amplió su oferta en el segmento mediano con el Arrizo 8 CSH Luxury, una variante híbrida enchufable más equipada que la versión previa. Este sedán combina un motor 1.5 turbo naftero con un propulsor eléctrico a través de una transmisión DHT, entregando una potencia conjunta de 278 CV y un torque de 365 Nm. Promete hasta 101 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y un alcance total de 1.200 kilómetros según el ciclo WLTP. Tiene un precio de 35.800 dólares.

En el segmento urbano, la marca presentó el Tiggo 4 Pro 1.5T CVT Luxury, equipado con un motor naftero turbo de 147 caballos y 210 Nm de torque, acoplado a una caja automática CVT. Este modelo incorpora ayudas activas como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, luces altas inteligentes y mantenimiento de carril, además de seis airbags, una pantalla central de 10,25 pulgadas y cargador inalámbrico. El precio sugerido es de 28.700 dólares.