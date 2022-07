Un médico se negó a atender a "pacientes peronistas" y fue denunciado por discriminación

Un otorrinolaringólogo lanzó un repudiable mensaje en sus redes sociales, recibió una denuncia y luego reveló que lo "había dicho como chascarrillo".

Juan Petrini, un médico otorrinolaringólogo, recibió una denuncia por discriminación luego de publicar un mensaje de odio que se volvió viral en las redes sociales. El profesional de la salud aseguró que no atendería pacientes peronistas y los envió al hospital público, pero al cabo de unas horas recibió un escrache público por parte de una concejal.

"No se atenderán pacientes que simpaticen con el peronismo. Por dolencias con esa ideología acercarse a un hospital público", fue el mensaje que publicó el médico que reside en Bahía Blanca. Luego de que el mensaje de odio se volviera viral, una concejala de la misma ciudad perteneciente al Frente de Todos hizo una denuncia pública hacia el otorrinolaringólogo.

Gisela Ghigliani, quien también es presidenta del bloque del Frente de Todos en Bahía Blanca, publicó un fuerte descargo en su cuenta de Twitter. "Esta es la captura de pantalla de un profesional (?) de la medicina de nuestra ciudad. Es odio, es discriminación, ausencia absoluta de ética y negación del juramento hipocrático", comenzó.

"No encuentro otra palabra para semejante acto más que 'nazismo'", determinó sobre el tweet del médico y luego concluyó: "¿Mañana será la religión? ¿Etnia? ¿A quien amamos? ¿Con quien dormimos? Inmundicia pura". Por su parte, Juan Petrini no volvió a referirse a la publicación a través de sus redes sociales.

Qué dijo el médico luego del escrache

Luego de su mensaje que incitaba a la discriminación, Petrini fue consultado por el medio local La Nueva y allí minimizó la situación al asegurar que se trataba de "un chascarrillo".

"Lo puse yo, porque veo una sociedad adormecida y cada vez es menos rentable poder trabajar como médico", declaró y luego amplió: "La hice a modo de chascarrillo, no le pregunto a los pacientes sobre su ideología".

Por último aseguró que "quería hacer la publicación para despertar a una sociedad dormida" y que nunca pensó que llegaría tan lejos. "Hace cinco años operé a un paciente de una dolencia y todavía IOMA no me pagó, ahora tiene que volver a operarse y yo no puedo hacer nada", explicó entre los motivos que lo llevaron a hacer la publicación.