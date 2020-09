Twitter: escándalo por el algoritmo racista para elegir las fotos

La red social Twitter volvió a quedar en el centro de las polémicas al quedar en evidencia una tendencia racista de su algoritmo a ocultar rostros de personas negras.

Cuando se agregan fotos a una publicación, la plataforma de microblogging sólo muestra una parte de la misma en forma de miniatura y prioriza ciertos aspectos sobre otros. Si bien la herramienta está pensada para analizar la imagen y destacar elementos como textos, cara u objetos sobre fondos o paisajes, detrás esconde un vergonzoso sesgo racista.

Es que un ingeniero en criptografía e infraestructura realizó diversas pruebas con el sistema y descubrió que el algoritmo suele destacar a personas de tez blanca sobre las de tez negra. Se trata de Tony Arcieri, quien experimentó con varias opciones en las que combinaba la fotografía del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el senador republicano Mitch McConnell en una solo imagen.

Ambos rostros fueron colocados en vertical y separados por una gran franja de color uniforme. En una de las imágenes la foto de Obama se ubica arriba de la de Mc Connell, mientras que en la otra el ordenamiento es inverso. No obstante, en ambos caso, Twitter muestra el rostro pálido del senador republicano.

Incluso, Arcieri intentó intercambiando la corbata roja, símbolo de los republicanos, por la corbata azul, símbolo de los demócratas, pero el resultado fue el mismo. En el único caso en que ambas caras fueron priorizadas por igual fue cuando el ingeniero polarizó las imágenes.

La prueba no tardó en volverse viral y llegó hasta Liz Kelley, integrante del equipo de comunicación de Twitter, quien aseguró que la empresa "todavía tiene más análisis que hacer" para que no suceda el sesgo de su algoritmo. Según su testimonio, Twitter realizó pruebas previamente y no encontraron características de sesgo racial o de género.

Otras pruebas del algoritmo racista de Twitter

Tras el test de Tony Arcieri, otros usuarios efectuaron sus propias pruebas con diversas personalidades, entre ellas algunas argentinas.

Una cuenta chequeó que pasaba si publicaba una imagen con las caras de David Beckham, Pelé y Diego Maradona. A excepción de un caso donde priorizó a Maradona, la miniatura mostrada siempre se concentró en el exfutbolista inglés y nunca destacó al astro brasileño.

De forma similar, otro usuario comparó a la exmodelo Anamá Ferreira y a la conductora Susana Giménez. El algoritmo siempre mostró a la diva de Telefe.