Se enteró que lo sigue Messi en Instagram y así fue su reacción

Leo Messi comenzó a seguir en Instagram al influencer Jero Freixas y el creador de contenido grabó un divertido video con su reacción ante la noticia.

Leo Messi comenzó a seguir al instagramer Jero Freixas y el influencer no lo podía creer

Lo que genera Lionel Messi en los amantes del fútbol es algo que no tiene límites. Ya quedó demostrado en los últimos días con Ibai Llanos y Coscu, dos de los streamers más conocidos en habla hispana, pero esta vez fue el turno para Jero Freixas, un reconocido influencer argentino con más de 450 mil seguidores. Fanático de Leo, Freixas compartió un divertido video con su reacción tras enterarse que el reciente refuerzo del París Saint-Germain comenzó a seguirlo en Instagram. "Gracias Leo Messi no te voy a defraudar", escribió Freixas acompañando el video de su reacción y la de su pareja.

La salida de Messi del Barcelona y su posterior llegada al PSG impactaron fuertemente en todo el planeta. Después de sacarse la pesada mochila de ganar un título importante con la Selección Argentina, al crack rosarino se lo ve más tranquilo y relajado, algo que se pudo evidenciar en los últimos días. A la sorpresiva invitación a Coscu e Ibai Llanos a su cena despedida y el mensaje de voz que le envió al streamer argentino en la noche del miércoles, se sumó el debut en los entrenamientos de Messi en París y la serie de compañeros a los que empezó a seguir en Instagram, como Sergio Ramos y Kylian Mbappé.

Pero además de comenzar a seguir a figuras del fútbol mundial, Leo sorprendió a Jero Freixas, un creador de contenido argentino que en los últimos días había hecho varios videos con Messi como protagonista. "Ustedes me avisaron y no lo podemos creer. Mañana video completo con los festejos. Gracias Leo Messi no te voy a defraudar", escribió Freixas para acompañar el video en el que le cuenta a su pareja que el crack rosarino lo había empezado a seguir en Instagram. Incrédula, Jose de Cabo primero descreyó de lo que decía su pareja hasta que vio en su propio teléfono que era verdad.

"Los videos que hicimos para vos no fueron para que nos sigas, simplemente fueron por admiración pura y en agradecimiento a todas las alegrías que nos das todos los días", sumó el influencer en su publicación. Para cerrar, Freixas le agradeció a sus seguidores por la compañía y el cariño: "Gracias a toda esta hermosa comunidad por el aguante de siempre y por alegrarse cada vez que nos pasa algo lindo como esto".

Esta divertida pareja conformada por Jero Freixas y Jose de Cabo se conoció hace años cuando ambos estudiaban teatro. Después de tener a Rita, su primera hija, los actores comenzaron a compartir videos llenos de humor de sus charlas y discusiones en las redes sociales, con el fútbol y los deportes como uno de los tópicos más usuales. El divertido contenido que crean les fue dando cada vez más notoriedad hasta este presente en el que el mejor jugador del mundo comenzó a seguir a Jero Freixas.