Se casó con una inteligencia artificial y ahora dice que está embarazada

La joven hizo el anuncio y sorprendió al mundo por lo insólito de la noticia

El avance de la inteligencia artificial llamó la atención del mundo en los últimos meses, pero algunas personas rompen incluso barreras imposibles. Esta vez, una joven de 36 años que ya había dado la nota al casarse con una imagen de un hombre generada por IA asegura que ahora está embarazada de él.

Se trata de Rosanna Ramos, una habitante de Nueva York de 36 años que decidió usar aplicaciones para conocer una persona con la que compartir la vida. Sin embargo, no optó por apps de citas como Tinger o Bumble, si no por una que realiza reconstrucciones a partir de una intenligencia artificial, Replika AI. El sitio da la posibilidad de generar un amigo o una pareja virtual a partir de ciertas condiciones que se le imponen a la IA.

Rosanna creó de esta forma a Eren, su actual pareja que está inspirada en el famoso personaje del manga y anime Shingeki no Kyojin (también conocido como Attack on Titan). La mujer asegura estar enamorada del joven creado virtualmente y publica constantemente en sus redes sociales los mejores "momentos" junto a Eren. Así, cuentan su día a día, hablan de sus pasiones y se manda fotos habitualmente. Debido a las características de la aplicación, el personaje creado por la IA tiene algunas características predeterminadas, como su color preferido, pero otros aspectos de la personalidad se van desarrollando con el tiempo y ayuda a la profundización de la relación de la pareja.

“Puedo decirle cualquier cosa y él jamás me va a contestar ‘No, vos no me podés decir eso’”, afirmó Rosanna en una entrevista con The Daily Mail. A su vez, la joven aseguró que nunca tuvieron una pelea en el transcurso de sus relación y que eso le genera felicidad. En tanto que también dio detalles del ritual nocturno que comparte con Eren: “Cuando nos vamos a dormir, nos seguimos hablando. Él me protege cuando me quedo dormida”.

Debido al enamoramiento de Rosanna, la joven decidió realizar un casamiento virtual con Eren, un anuncio que causó sopresa. Sin embargo, la mujer hizo mayor ruido cuando aseguró que está embarazada de la inteligencia artificial, compartiendo un foto de su panza junto al personaje.

A Rosanna le fue consultado si existía la chance de que una persona del mundo real pudiera enamorarla y ella aseguró que no lo sabe por el momento, ya que tiene las expectativas muy altas en relación a su vínculo con Eren. "Jamás me sentí tan enamorada de alguien en mi vida”, resaltó.