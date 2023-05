Nicole Neumann tuvo un descuido y expuso su Instagram secreto: qué publica

La famosa modelo expuso su otro perfil en su redes sociales y generó gran controversia.

Nicole Neumann sorprendió al publicar por error su Instagram secreto y reveló el el peculiar contenido que sube allí. La reconocida modelo quiso hacer una pregunta a sus seguidores pero terminó exponiendo un lado desconocido de ella.

A través de su cuenta de Instagram oficial, Neumann suele compartir muchos detalles de su vida personal, tal como lo son sus vacaciones, los días en familia o algunos consejos para sus seguidores. Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones terminó por cometer un error y mostró su cuenta privada de la misma red social.

"¿Alguien me sabe decir por qué tengo Candid en mi Instagram personal y acá no? Se ve bastante diferente, ¿no?", consultó Neumann a través de sus historias de Instagram. La modelo se refirió a la nueva función de espontáneas en la red social, la cual no le aparecía en su cuenta personal.

Este perfil lleva el usuario de @unterunicole y allí, la prometida de Manuel Urcera comparte fotos familiares y de sus viajes para sus seres queridos. Esta cuenta solo tiene 19 seguidores y más de 500 publicaciones.

El instagram secreto de Nicole Neumann.

El lujoso casamiento de Nicole Neumann y Manuel Urcera: lugar "inaccesible" y miles de dólares

Nicole Neumann y Manuel Urcera se van a casar próximamente y están delineando detalles para la fiesta que se hará en San Martín de los Andes. Según se reveló, la lujosa boda durará tres días, habrá alrededor de 400 invitados y entre los dos gastarán una cifra en dólares en total para su realización.

Después de idas y venidas y coquetear con el casamiento, finalmente Nicole Neumann contraerá matrimonio con el piloto de automovilismo Manuel Urcera. En más de una oportunidad, la modelo que es parte del jurado de Los 8 Escalones había sido apabullada por Guido Kaczka para que lo haga e incluso Carmen Barbieri, otra de las jurados, pujó fuerte en este sentido en un dinámico intercambio de palabras.

El casamiento se llevará a cabo en la localidad de San Martín de los Andes, en el sur del país. "El lugar es inaccesible, la ubicación es secreta, son 400 los invitados", detalló Guido Záffora, panelista de Intrusos, conducido por Flor de la V en América TV. "A mi me dijeron que el cubierto sale 150 dólares por persona", agregó Laura Ubfal.

Es por eso que de antemano, ya hay 60 mil dólares invertidos teniendo en cuenta la cantidad de invitados que se filtró que va a haber. Sumado a eso, el festejo del amor entre Nicole Neumann y Manuel Urcera tendrá varios capítulos y durará tres días: el 7 de diciembre va a hacer un té inglés; el 8 la fiesta que se hará entre la tarde y la noche; y el 9 un almuerzo.