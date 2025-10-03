Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, advirtió por el mal momento que atraviesa en medio de la internación de su hermano. El ex participante de Gran Hermano está en terapia intensiva desde el 12 de septiembre, fecha en que sufrió un accidente mientras manejaba su moto.
Deniz denunció en sus historias de Instagram que hay una cuenta de Facebook que utiliza su nombre y foto para pedir plata, supuestamente para Thiago Medina. La mediática desmintió de forma contundente que sea ella quien maneja esa cuenta.
"Hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata y yo no soy. Vengo a aclarar acá que yo no estoy pidiendo nada", expresó Camila Deniz en el video. "Vayan a denunciarlo ayúdenme porque se están tomando atribuciones y no es así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí", pidió a sus seguidores.
Luego, sostuvo: "Encima están usando una foto mía y de mi sobrina. Vergüenza les tiene que dar porque están tomando esta situación para sacar plata". "Ayúdeme porque ya estoy cansada de que hablen cosas y que pidan cosas, yo no soy. Si tengo necesidad, tengo dos manos para salir a laburar, tengo cosas para hacer, así que ayúdenme porque no quiero quedar mal delante de nadie", concluyó.
El último parte médico de Thiago Medina
El jueves, la madre de las hijas de Thiago Medina, Daniela Celis, informó el parte médico de su expareja. "¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones! Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación", indicó en Instagram. "No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él. ¡Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez! Y a todos los que nos acompañan en este camino", añadió.