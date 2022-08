La China Suárez aclaró cómo está con Rusherking tras saber del divorcio de Wanda e Icardi

La China Suárez aclaró en sus redes cómo sigue su relación con Rusherking luego de que se dispararan los rumores sobre el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Eugenia "La China" Suárez dejó en claro cómo está su relación con Rusherking luego de que se viralizara el audio de Wanda Nara contando que le había pedido el divorcio a Mauro Icardi. La actriz se encuentra en Uruguay, donde está filmando una película, pero no pudo esquvar el tema

"La China" Suárez fue protagonista del escándalo más resonante del 2021 junto con Wanda Nara y Mauro Icardi, y lejos de quedar en el olvido, cada novedad de cualquiera de ellos rápidamente hace que los focos se posen sobre los demás. Sobre todo si sucede algo como lo que ocurrió en los últimos días con los rumores y audios filtrados del divorcio de la empresaria y el futbolista.

Las dudas sobre cómo impactó la noticia de la separación de Icardi y Wanda en la actriz se hicieron muy presentes, pese a que "La China" se viene mostrando muy cerca y enganchada con Rusherking. Fue la propia Suárez quien dio detalles de cómo sigue su relación con el joven cantante y lo hizo a través de sus historias de Instagram.

"¿Estás enamorada?", le consultó un seguidor a la actriz en la cajita de preguntas y respuestas con la que los famosos suelen acercarse a sus followers. La respuesta de "La China" fue contundente y estuvo acompañada de una tierna foto de ella con Rusherking en la que se los ve abrazados: "Muy". De esta forma, Suárez tranquilizó al cantante y también dejó bien en claro que no le modifica la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El posteo de La China Suárez

El audio que confirmaría el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que salió a la luz un audio que Wanda le habría enviado a una de sus empleadas domésticas contándole que había vuelto a Argentina para firmar el divorcio. "Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", dice la empresaria en la nota de voz.

Wanda todavía no dio declaraciones oficiales al respecto, pero de Brito asegura que "es una obviedad que se iban a divorciar". Con respecto a ese audio, se dice que lo habría filtrado una empleada doméstica que ya no trabaja más para la empresaria porque le debe dinero que jamás le devolvió.