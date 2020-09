Cabak está enfurecido por la cuarentena y se desquitó con Alberto

Las medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández para cuidar a los argentinos de la pandemia de coronavirus no le cayeron bien a todos. Y Horacio Cabak usó sus redes sociales para despotricar en contra de la cuarentena, recibiendo duros comentarios por sus polémicas declaraciones. "Hace seis meses que estamos pidiendo permiso", sentenció.

El comentario del conductor de "La jaula de la moda" (Magazine) no fue muy recibido por la red social Twitter, que se colmó de críticas hacía Cabak. Leyendo las respuestas, arremetió: "no me sorprende que muchos no se den cuenta, sino que lo celebren y lo disfruten".

"¿Ya descargaste la app CAGar? Según tu DNI, fijate que día te toca", agregó, ante lo que un seguidor lo tildó de "individualista". Indignado, Cabak le respondió con un "seguí encerrado. Esperando que te den permiso y sometido a fuerza de IFE. Abrazo".

Siguiendo el hilo de comentarios cegados por la ira, enumeró diferentes actividades para las que el Gobierno, según su consideración, exige una autorización especial: "1: permiso para circular, 2: para trabajar, 3: para correr, 4: para caminar, 5: para ver a hijos, 6: para ir al médico, 7: para ir al banco, 8: para cruzar de provincia a Capital, 9: para que ingrese alguien a tu domicilio y 10: para encontrarte con tu familia".

Fue en especial un usuario el que desató el costado más agresivo de Cabak, cuando lo arrobaron en el siguiente tuit: "Vos salís en tv todos los días. Sin pedir permiso. Se que lo que hacés en los medios, es lo más parecido a hacer caca. Pero al menos no lo digas". Sin filtró, el conductor de televisión hizo gala de su bronca respondiéndole: "Para trabajar en televisión TAMBIEN hace falta pedir un permiso. No todos tenemos la suerte de tener un papá que nos mantenga siendo pobres tipos fracasados como vos".