Estalló la guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: "Hubieses avisado"

La modelo y la ganadora de Masterchef Celebrity se cruzaron en las redes sin dar nombres pero con mensajes claramente direccionados.

Mica Viciconte y Nicole Neumann se cruzaron en las redes sociales por un caso positivo de Coronavirus. Entre las dos se dijeron sus verdades públicamente con los seguidores como público preferencial de los idas y vuelta de ambas mujeres. La primera en hacer su descargo fue la ganadora de Masterchef Celebrity quien acusó a la modelo de irresponsable, pero eso sólo fue un capítulo de una guerra entre ellas que viene desde hace varios años y parece no tener final.

La mamá de Luca Cubero expresó en su cuenta personal de Instagram: "La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás. Si sabías que te sentías mal por lo menos hubieses avisado ese mismo días y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mi esto, sino a todos los que pones en riesgo". De esa forma manifestó su enojo por el riesgo al que fue expuesto su hijo.

La publicación de Mica Viciconte.

Nicole Neumann, por su parte, compartió un video a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde relató: "Quería que se enteren por mí. Tuve un contacto estrecho así que me hisopé y di positivo. No tengo ningún síntoma ni tenía ninguno. Ahora estoy en mi casa aislada. Ahora hay una nueva ola, lo están diciendo en todos lados, hay un montón de gente que está transitando el covid, yo lo tuve hace un año y medio. Gracias a todos los que preguntan cómo estoy y ofrecen alguna ayuda". Así intentó justificar lo ocurrido con Mica Viciconte.

La respuesta de Mica Viciconte

Luego de que Nicole Neumann publicara su explicación pública de lo ocurrido, Mica Viciconte contraatacó dejando en evidencia que no va a permitir que se victimice: "Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de este contacto lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás".