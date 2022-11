El tajante pedido de Scaloni y Messi a Rodrigo de Paul

Lionel Scaloni y Lionel Messi le hicieron un tajante pedido a Rodrigo de Paul para evitar la exposición mediática y concentrarse en el Mundial de Qatar. Qué le pidieron.

Lionel Scaloni y Lionel Messi le hicieron un tajante pedido a Rodrigo de Paul durante el Mundial de Qatar 2022 para evitar cualquier tipo de escándalo durante la máxima cita futbolística. Qué le solicitaron el director técnico y la máxima figura del plantel al jugador del Atlético de Madrid, que en los últimos meses estuvo en el centro de la polémica principalmente por temas extra futbolísticos.

Más allá de no tener un gran presente en el Atlético de Madrid, donde todo el año alternó entre la titularidad y el banco de suplentes, Rodrigo de Paul fue una fija en los portales de espectáculos gracias tanto a su separación de Camila Homs como de su nuevo noviazgo con Tini Stoessel. Esto generó que De Paul se llevara todos los focos en la previa del Mundial de Qatar y sufriera la fuerte exposición mediática.

Así como en las últimas horas se supo que el futbolista se encontró con Tini en la concentración de la Selección antes del partido trascendental del miércoles contra Polonia, en Mañanísima (Ciudad Magazine) revelaron el contundente pedido que le hicieron Scaloni y Messi a Rodrigo de Paul. Los conductores del plantel, que tienen una relación de confianza con el futbolista del Atlético de Madrid, le solicitaron que dejara de compartir fotos personales en sus redes sociales con el objetivo de que esté completamente concentrado en el Mundial de Qatar.

"Borró las fotos de Camila, fue su primera mujer, la madre de sus hijos. Encima son chiquitos. La pareja con Tini es muy incipiente también", contaron en el ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine. Para concluir, en Mañanísima detallaron que ahora solo sube fotos de fútbol por pedido de Scaloni y Messi: "Esto fue para bajar un poco la exposición que él tenía".

La palabra del padre de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul

Recientemente, Horacio Homs, el padre de Camila Homs, habló sobre su exnuero y aseguró que "no es un chico" para su hija. "A mí no me gustaría que se reconcilie con Rodrigo. Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa. No es un chico para ella, esa es la verdad”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En este sentido, destacó que Camila "está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo" porque "sufrió mucho" por esa ruptura. “El destino nadie lo conoce, pero creo, y es así, que no hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Uno tiene su conciencia en las cosas que hace", cerró.