Eduardo Feinmann quedó en ridículo por una burrada ortográfica y lo destrozaron en las redes

Eduardo Feinmann quiso convocar a una marcha contra el gobierno de Alberto Fernández, pero una burrada ortográfica lo expuso y lo destrozaron en las redes sociales.

Fiel a su macrismo a ultranza, Eduardo Feinmann quiso convocar a una marcha contra el gobierno de Alberto Fernández, pero quedó muy expuesto por un error de ortografía grosero por el que lo destrozaron en las redes sociales. El periodista y abogado de 52 años, que trabaja en el medio opositor La Nación, llamó a una movilización contra la gestión actual bajo la consigna "El 7N decimos basta".

"Edu" se hizo eco de una supuesta convocatoria viral en Bariloche, Río Negro, y replicó el afiche en su cuenta oficial de Twitter, @edufeiok, en la que se lee: "Basta a los políticos que protegen terroristas, basta a las tomas, basta a la impunidad, basta a la corrupción, basta a la inseguridad. Domingo 7 de noviembre, 14 horas, rotonda aeropuerto BRC".

Eduardo Feinmann quedó expuesto por un error de ortografía en Twitter

Sin embargo, la idea le salió muy mal al periodista de La Nación porque, más allá de haber adjuntado la ya mencionada foto, escribió "la gente está arta". Allí se puede apreciar que no puso la correspondiente "h" de "harta" y al instante comenzaron a destruirlo en la red social del pajarito. De hecho, algunos de los comentarios irónicos fueron: "El nivel del ´periodismo´"; "harta, con H"; "ponele la H" y "volvelo a publicar".

Los papelones de Feinmann contra el gobierno de Alberto Fernández

En junio de 2021, el comunicador ya había derrapado con sus opiniones acerca de la gestión actual de la pandemia de coronavirus en La Nación +, en pleno diálogo con su colega cordobés Pablo Rossi: "Este Gobierno es un Gobierno de genocidas. Sé que se va a enojar conmigo, deben estar pegando el grito en el cielo... La verdad, muchas de estas muertes y miles de estas muertes se podrían haber evitado".

Frente al silencio incómodo de su compañero de trabajo, quien nada dijo durante el descargo que hizo, Feinmann continuó: "Este gobierno va a ser recordado por el Covid-19. Me van a decir o nos van a venir a decir a nosotros 'es la pandemia'. No, no, esperá un poquito: ya sabemos que es la pandemia, el tema es que tendrías que haber hecho bien las cosas para evitar muertos".

Además, en junio de 2020, pese a que el aumento de casos de Covid seguía en aumento en la Argentina, "Edu" Feinmann se indignaba, tanto en las redes sociales como en los programas de televisión, por la propuesta de algunos sectores de aplicar más restricciones a la circulación para frenar el avance de la enfermedad. Para colmo, alentó a los grupos que militaron la anticuarentena y no dijo nada sobre aquellos que, por ejemplo, quemaron barbijos en algunas marchas.