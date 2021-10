Jonatan Viale le hizo pagar una apuesta a Feinmann por el Superclásico: "Estoy re caliente"

Como River venció a Boca en el Superclásico, Eduardo Feinmann debió cumplir en vivo con la apuesta ante Jonatan Viale en el pase en La Nación.

Después de la victoria de River frente a Boca por 2-1 en el Superclásico en el estadio Monumental de Núñez, Eduardo Feinmann debió cumplir con la apuesta que había hecho en vivo con Jonatan Viale en el pase habitual que hacen entre ambos en La Nación +. Por lo tanto, el lunes 4 de octubre de 2021, "Edu" se hizo cargo de lo que había prometido en el caso de que su amado "Xeneize" perdiera contra su eterno rival y se puso un piluso del "Millonario" ante las risas y las burlas de "Joni", un reconocido fanático de "La Banda".

Aunque en un momento parecía que Feinmann no iba a vestir nada vinculado con los colores del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, al final lo convencieron entre su colega, los que estaban detrás de las cámaras y el "Rifle" Juan Manuel Varela, el encargado de la columna de deportes en distintos momentos del canal de televisión ultraopositor perteneciente a Mauricio Macri.

Tras perder el Superclásico, Eduardo Feinmann cumplió una apuesta en vivo con Jonatan Viale

Ya desde el arranque del pase entre ambos, el hijo de Mauro Viale chicaneó a su colega "bostero" en La Nación + mientras sacaba a relucir todo el cotillón rojo y blanco, comía pochoclos y vestía la misma corbata que usó Gallardo en honor a Ángel Labruna, quizás el máximo ídolo de la historia del club:

Viale: "¿Estás de mal humor?".

Feinmann: "Estoy re caliente".

V: "Elegí el que más te guste".

F: "Me voy a poner esto, que es el que menos parece de River".

V: "Es un momento histórico".

Eduardo Feinmann destrozó a Marcos Rojo

Luego de los intercambios picantes que continuaron entre todos al aire en La Nación +, "Edu" aprovechó para liquidar al defensor del "Xeneize", al que echaron a los 16 minutos del primer tiempo y resultó determinante para la derrota del conjunto de Sebastián Battaglia: "Es un pelotudo porque se hizo expulsar. Un tarado, un ex jugador... Rojo, ¿por qué no te retirás del fútbol, la puta que te parió? Hace rato que sos un ex jugador. Esto es mucho, esto es mucho...".

Eduardo Feinmann con los colores de River, una imagen impensada...

Feinmann elogió a Julián Álvarez

Sin embargo, el comunicador también dejó la rivalidad de lado y se hizo tiempo para hablar maravillas sobre el autor de los dos tantos que le dieron el triunfo del local: "Es el mejor jugador del fútbol argentino hoy por hoy. Qué golazo que metió este pibe".