¡Está intacto! Filtraron un video de Juan Román Riquelme pateando tiros libres

Filmaron a Juan Román Riquelme pateando tiros libres en el predio de Boca y el video rápidamente se viralizó en las redes.

Juan Román Riquelme es nuevamente noticia en las redes sociales. No es por comentarios contra River, teniendo en cuenta que se viene el Superclásico, tampoco del plantel de Boca Juniors ni de los colombianos que forman parte del equipo. Al exjugador lo filmaron mientras pateaba tiros libres en el predio del "Xeneize" en Ezeiza y rápidamente el video se viralizó entre los usuarios.

El ídolo del club, actual vicepresidente y director del Consejo de Fútbol, demostró que todavía conserva esa magia con la que enamoró a los hinchas del club de la Ribera. Fueron sólo dos bombazos por parte de Román que superaron las "barreras" y evidenciaron que su pegada se mantiene intacta con el paso de los años.

Mientras tanto el primer equipo se prepara para lo que será el compromiso de este miércoles 22 de septiembre ante Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina. Los dirigidos por Sebastián Battaglia se verán las caras con el "Patrón" en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21:30 con el arbitraje de Pablo Echavarría.

La buena noticia para Boca

Sin dudas que en el "Xeneize" lo toman casi como un nuevo refuerzo. Eduardo "Toto" Salvio volvió a los entrenamientos junto a sus compañeros de manera normal y jugaría ante River el próximo 3 de octubre en el Estadio Monumental. Si bien no hay nada confirmado, el exjugador de Lanús, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda en marzo, tendría todo para volver ante el "Millonario".

Cristian Traverso habló de la histórica disputa entre Riquelme y Palermo en Boca

Desmintió el gran rumor del inicio de la pelea entre los ídolos antes de la final de la Intercontinental en el 2000 ante el Real Madrid: "Es mentira que Palermo le dijo a Bianchi 'tiene que jugar Guillermo en lugar de Marcelo Delgado', Bianchi puso lo que tenía que poner porque era el entrenador, y eligió al 'Chelo' porque estaba imparable. Martín nunca se lo pidió a Bianchi, me lo contó uno de los integrantes de lo que pasó".

También destacó a ambos como lo que significan para el "Xeneize": "Le dieron le dieron la gloria a Boca. El otro día me escribió un salame, porque subí una foto con Martín, y me dice 'el otro (por Riquelme) es más grande que él'. No es que uno es más que el otro, son los dos ídolos del club. Voy a luchar para que no haya grieta porque no pueden estar separados para conveniencia de otros. Porque yo sé como fue la historia", aseguró.