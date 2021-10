Eduardo Feinmann fue papá por primera vez: nació Esmeralda

La primogénita del conductor de televisión nació hace algunas horas en el Sanatorio Otamendi. La pareja e hija de Eduardo Feinmann se encuentran en perfecto estado.

El periodista Eduardo Feinmann fue padre de su primera hija, Esmeralda, junto con su pareja Lucia Auat. Según se informó recientemente, tanto la madre como la niña se encuentran en perfecto estado después del parto por cesárea que trajo a la pequeña al mundo.

Fuentes allegadas a la pareja revelaron que se han tomado la llegada de su primogénita con tranquilidad y felicidad. El periodista Pablo Montagna compartió testimonios de una persona cercana al conductor de televisión: “Ellos están muy bien, felices y atentos a las necesidades de Esmeralda. La alegría es inmensa. Pocas familias se toman con tanta tranquilidad todo el período de embarazo. Lo disfrutaron y compartieron el día a día. Están muy felices”.

Feinmann y su pareja se conocieron en 2017 y desde ese momento se encuentran en una relación estable. Ella trabaja como abogada, tiene 35 años y es oriunda de Santiago del Estero.

Eduardo Feinmann no está casado con la madre de su hija.

El enojo de Eduardo Feinmann con Facundo Manes por una desacertada expresión

Eduardo Feinmann se expresó en su ciclo de televisión sobre una frase que lanzó el pre candidato de Juntos por el Cambio sobre las boletas electorales. “Hoy más de un millón vamos a haber dado el paso. Quiero decirles que cada papelito no es un papelito. Ese papelito es un comerciante que tuvo que cerrar su negocio de toda la vida durante la pandemia. Ese papelito es una enfermera, un camillero, un médico que dio la vida en la pandemia”, había lanzado Manes.

“Acaba de minimizar el voto. Dijo: ‘El papelito’. A Manes le parece un papelito, simplemente un papelito, lo que significa en realidad un derecho que iguala a todos los argentinos porque el señor de acá a la vuelta es igual al señor Manes, al Presidente de la república o a Cristina Kirchner. Todos nosotros somos iguales”, arremetió el periodista de La Nación +, enojado con la expresión del neurólogo.

Por su parte, el periodista Jonatan Viale agregó una reflexión acerca del exabrupto de Facundo Manes y fue lapidario: “Es una frase fea, no me gustó. A mí también me chocó”. No conforme con las críticas que ya había emitido, Feinmann sumó más indignación ante la actitud del político y pronunció: “Suena despectivo y diminutivo. El voto es lo más sagrado que hay dentro de una democracia. Hay miles de personas que perdieron su vida para lograr la democracia otra vez en la Argentina y llamarlo ‘papelito’, qué se yo”.