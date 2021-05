La rubia y la particular relación familiar.

Después de que se viralizara el video tierno de Alex Caniggia hablándole a una nena a la que le decía "sos una princesa" y demás, su hermana Charlotte se refirió a ello en el programa Hay que ver, por El Nueve. “Siempre éramos así, nomás que nos daba vergüenza y nos mostrábamos distintos en la tele, se fue dando, pero en casa éramos así”, reconoció ella.

En ese sentido, dijo que para ellos la fama fue demasiado repentina como consecuencia de sus excentricidades y de ser los hijos de un ídolo popular como Claudio "el Pájaro" Caniggia: “Yo llegué (a la Argentina) y dije ´¿por qué la gente me habla tanto?´. Era una piba normal, iba al colegio, y de golpe mi vida era rarísima...”.

Alex Caniggia en Masterchef Celebrity 2 según su hermana Charlotte

Ya con relación al desempeño del actor y cantante en el programa de cocina que es un éxito en Telefe, opinó que "lo veo re bien. Le re gusta a él cocinar, le gusta mucho el show, está muy contento y eso se nota". También destacó que "le pone mucho empeño y lo está haciendo muy bien", y remarcó que se muestra delante de las cámaras tal cual es: "Con este reality lo ven cómo es en persona. Quizás él no mostraba cómo era en realidad y ahora sí se está mostrando, la gente lo ama. Me encantaría que ganara, puede ser uno de los ganadores”.

Sin embargo, aclaró que “por ahora no me cocinó nada" y lo desafió para más adelante: "Estábamos por hacer una asado o una cena, dijo que nos iba a a cocinar con amigos, pero al final no se dio. Ojalá que me cocine un plato, así veo si cocina o no”.

Charlotte Caniggia se prepara para La Academia de Showmatch

Con relación a su inminente participación en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, reveló que “estuve ensayando, hice las fotos, con todo. Ya hice el Bailando y el Cantando, así que estoy bastante bien".

Además, adelantó que "esta vez va a haber acrobacias, aquadance y un par de cosas más también. Va a haber muchos ritmos nuevos, va a estar muy bueno". Y completó con elogios para su staff de trabajo de cara al certamen: "Mi compañero y mi coach (entrenador) son lo más, son muy divertidos. Son los dos muy jóvenes, copados, estoy contenta con el equipo y voy a aprender muchas cosas”.