Charlotte Caniggia mandó al frente a su hermano, Alexander.

La mediática Charlotte Caniggia se prepara para ser una de las famosas que se suma a La Academia, la nueva propuesta que prepara el creador de ShowMatch Marcelo Tinelli -con la que busca destronar a Telefe del prime time- y en medio de un móvil se mostró sorprendida por la destreza culinaria de su mellizo Alexander Caniggia en el reality de Telefe, MasterChef Celebrity 2. "En casa vive a delivery", sentenció, poniendo en tela de juicio el talento de "El Emperador".

Tras sacarse las fotografías de promoción para La Academia y en diálogo con el magazine Hay que Ver (El Nueve) Charlotte respondió a la pregunta que se hacen millones de argentinos que siguen el reality gastronómico: "¿cocina Alexander Dimitri Caniggia en su casa?". Sin tapujos, la hija de Mariana Nannis lo fulminó: “¡No! Vive a delivery. Sólo cocina en la tele. Los dos pedimos delivery".

Y agregó, justificándolo: "Cocina muchas horas trabajando y está cansado”. Además, indicó que ella no cocina pero que sí le gusta limpiar la casa, “Hay gente que no me cree, pero bueno”, indicó, un tanto resignada. Por otro lado, la mediática contó que está en pareja con un hombre llamado Roberto pero que, si bien pasan mucho tiempo juntos, no conviven: “Convivimos en cuarentena, para estar acompañados, pero ahora está cada uno en su casa”.

Sobre su participación en el nuevo reality de El Trece expresó que se siente "con un poco de vergüenza” pero abierta a los desafíos que se le vayan presentando en el camino: “De acrobacia no sé nada y tampoco canto bien, pero vengo a ser simpática, y a hacer un poco de show- Está bueno que cambien. Me gustaba que votara la gente, pero yo vengo a divertirme, si me echan ya está. Trato de ser yo y hacer lo que puedo”.

La Academia 2021, tendrá como jurado a cuatro figuras que ya han pasado por el programa: Ángel de Brito, Hernán Piquín, Jimena Barón y Carolina "Pampita" Ardohain. Esta última probablemente se ausentará durante junio, fecha estimada en la que tendrá a la hija que espera junto a su marido Roberto García Moritán. Además, entre los famosos confirmados se encuentran el humorista Pachu Peña, la periodista Débora Plager, las actrices Mariana Genesio Peña y Viviana Saccone y el actor Agustín "Cachete" Sierra. Otros como el influencer Lizardo Ponce y la referenta de la movida tropical Karina "La Princesita", aún no tienen pareja confirmada.