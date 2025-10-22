Busca romper el récord Guinness: un ultramaratonista argentino corre diez días seguidos para superar la marca mundial

El ultramaratonista Rodolfo Rossi, recordado por recorrer la ruta 40 de Norte a Sur, buscará romper el récord Guinness al correr más de 30 horas en la cinta. Se trata de un desafío con un fin solidario: ayudar a que 30 atletas del país puedan participar de los próximos Juegos Olímpicos.

De qué se trata el récord Guinness que busca romper el argentino

El atleta, de 50 años, ya empezó a correr este miércoles 22 de octubre en un gimnasio del barrio porteño de Núñez. El objetivo es superar la marca mundial de 31 horas, 22 minutos y 37 segundos establecida por Mayank Vaid (India) en 2022, bajo la fiscalización de los jueces de la International Amateur Athletic Federation (IAAF).

Rossi buscará superar la marca internacional de 31 horas, 22 minutos y 37 segundos establecida en la India

El reto se extenderá hasta el próximo viernes 31 de octubre, es decir, durante 10 días consecutivos. Primero, Rossi intentará correr a un ritmo de 4.15 minutos el kilómetro con la idea de correr 3 horas por día y sumar 42 kilómetros por jornada.

“Hice un test por mes a ese ritmo y cada uno salió bien, aunque obviamente la recuperación durante 10 días consecutivos no es un detalle menor, por eso me puse por delante un ritmo que pueda llevar y completar la distancia”, explicó antes de comenzar.

“30 horas por 30 sueños olímpicos": el fin solidario detrás del Guinness

El deportista, campeón argentino de 24 horas y subcampeón de 100K en 2023, continúa desafiando sus límites con la idea de recaudar dinero para 30 jóvenes argentinos, de entre 13 y 20 años, que se proyectan para competir en los próximos Juegos Olímpicos de 2028. "Cada hora de esfuerzo representa el sueño de un joven que entrena para dejar al país en lo más alto", consideró Rossi.

Más allá del récord, el objetivo es ayudar a 30 jóvenes argentinos a competir en los próximos Juegos Olímpicos

¿Cuántos récord Guinness tiene la Argentina?

Si bien la organización Guinness World Records (GWR) no tiene un conteo oficial por país, señaló hace años que el país se encontraba entre el 5º y 10º puesto en el ranking de América Latina, con más de 70 récords en diferentes categorías. Entre los más destacados, se recuerdan: