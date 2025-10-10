Viernes con 29 grados: receta de huevos rellenos para no prender el horno.

Este viernes 10 de octubre la máxima llegará a los 29°C, incluso, pudiendo la sensación térmica superar los 30°C. Con tanto calor, pensar en prender el horno no es una opción. Es por eso que te traemos una receta clásica de los veranos, o, en su defecto, primaveras calurosas: huevos rellenos.

Receta de huevos rellenos: para combatir el calor

Los huevos rellenos son una gran receta para los días de calor, como es el caso de este viernes 10 de diciembre, el más caluroso del fin de semana largo del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. A continuación te contamos los ingredientes que vas a necesitar, que seguramente tenés en la heladera, y los pasos que hay que seguir.

Los huevos rellenos son una gran opción para combatir días de calor.

Ingredientes

6 huevos.

2 cucharadas de mayonesa.

1 cucharadita de mostaza (opcional, pero queda muy bien).

1 lata chica de atún o una papa chica hervida y pisada.

Sal y pimienta a gusto.

Pimentón dulce o perejil picado para decorar.

Preparación

Hervir los huevos: colocalos en una olla con agua fría, llevá a hervor y contá unos 10 minutos desde que el agua rompe el hervor. Después pasalos por agua fría para que sea más fácil pelarlos. Cortarlos y sacar las yemas: pelá los huevos, cortalos al medio a lo largo y retirales las yemas con cuidado. Reservá las claras. Preparar el relleno: en un bol, pisá las yemas con un tenedor. Agregá la mayonesa, la mostaza y el atún escurrido (o la papa pisada si querés una versión más suave). Condimentá con sal y pimienta. Rellenar: con una cuchara o una manga, rellená las mitades de clara con la mezcla. Si te gusta, podés espolvorear un poquito de pimentón dulce o decorar con perejil picado. Llevar a la heladera: dejalos enfriar un rato antes de servir. Cuanto más fríos, más ricos quedan.

Otra versión: huevos rellenos con paté

Si tenés ganas de probar una versión de huevos rellenos mucho más argentina, está la que es con paté. Para hacerlos, primero herví los huevos durante unos 10 minutos, enfriá con agua fría y pelalos. Después, cortalos al medio y retirales las yemas con cuidado. En un bol, pisá las yemas con un tenedor y mezclalas con un par de cucharadas de paté, una cucharada de mayonesa y, si te gusta, un toque de mostaza. Condimentá con sal y pimienta a gusto.

Cuando tengas la mezcla lista, rellená las mitades de clara con una cuchara. Podés decorarlos con un poco de pimentón dulce, perejil picado o una rodajita de aceituna arriba. Llevá los huevos a la heladera y servilos bien fríos. De esta forma, quedan cremosos, con mucho sabor y son ideales para comer en un día de calor, como este viernes 10 de octubre.