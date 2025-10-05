Maru Botana mostró cómo prepara el clásico postre tres leches, un infaltable en la pastelería actual. Se trata de una preparación muy fácil de realizar y con un resultado suave, que se adapta a los gustos de las mayorías.
La base del postre tres leches es un bizcochuelo que después de ser horneado se embebe en la mezcla de tres leches y el resultado es una masa que se deshace, súper cremosa y con un nivel de dulce óptimo para el paladar. Maru Botana presentó su propia versión de este postre, que coronó con una gran cantidad de merengue italiano por encima.
Receta del postre tres leches de Maru Botana
Ingredientes para el postre
-
9 huevos
-
340g de azúcar
-
200g de harina
-
100 almidón de maíz
-
Vainilla
-
Pizca de sal
-
2 latas leche condensada
-
Con la medida de la lata de leche condensada, 2 de crema de leche y 2 de leche evaporada.
Ingredientes para el merengue italiano
-
150g de claras
-
300g de azúcar
Paso a paso
-
Batir los huevos y el azúcar hasta obtener el punto letra.
-
Agregar la vainilla, luego la harina, la fécula y la sal con movimientos envolventes.
-
Calentar las tres leches.
-
Una vez listo el bizcochuelo, en caliente, pincharlo y volcar la mezcla para que absorba bien.
-
Dejar reposar en heladera unas 4 hs.
-
Decorar con merengue
Postre tres leches.
Receta de tiramisú clásico
Ingredientes
-
400 g de queso mascarpone
-
3 yemas de huevo
-
3 claras de huevo
-
100 g de azúcar
-
300 g de vainillas
-
200 ml de café fuerte frío
-
2 cucharadas de licor (amaretto, ron o cognac, opcional)
-
Cacao amargo en polvo para espolvorear
Paso a paso
-
Preparar el café, dejarlo enfriar y, si se desea, mezclarlo con el licor.
-
Batir las yemas con el azúcar hasta que la mezcla se vea clara y cremosa.
-
Agregar el mascarpone a las yemas y mezclar suavemente hasta integrar bien.
-
Batir las claras a punto nieve e incorporarlas a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
-
Mojar las vainillas apenas en el café (sin dejarlas demasiado tiempo).
-
Armar una capa de vainillas en una fuente o molde.
-
Cubrir con una capa de crema de mascarpone.
-
Repetir capas hasta terminar, finalizando con crema.
-
Llevar a la heladera al menos 4 horas o hasta el día siguiente.
-
Antes de servir, espolvorear cacao amargo por encima.