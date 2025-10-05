El postre tres leches es uno de los clásicos de la pastelería.

Maru Botana mostró cómo prepara el clásico postre tres leches, un infaltable en la pastelería actual. Se trata de una preparación muy fácil de realizar y con un resultado suave, que se adapta a los gustos de las mayorías.

La base del postre tres leches es un bizcochuelo que después de ser horneado se embebe en la mezcla de tres leches y el resultado es una masa que se deshace, súper cremosa y con un nivel de dulce óptimo para el paladar. Maru Botana presentó su propia versión de este postre, que coronó con una gran cantidad de merengue italiano por encima.

Receta del postre tres leches de Maru Botana

Ingredientes para el postre

9 huevos

340g de azúcar

200g de harina

100 almidón de maíz

Vainilla

Pizca de sal

2 latas leche condensada

Con la medida de la lata de leche condensada, 2 de crema de leche y 2 de leche evaporada.

Ingredientes para el merengue italiano

150g de claras

300g de azúcar

Paso a paso

Batir los huevos y el azúcar hasta obtener el punto letra. Agregar la vainilla, luego la harina, la fécula y la sal con movimientos envolventes. Calentar las tres leches. Una vez listo el bizcochuelo, en caliente, pincharlo y volcar la mezcla para que absorba bien. Dejar reposar en heladera unas 4 hs. Decorar con merengue

Receta de tiramisú clásico

Ingredientes

400 g de queso mascarpone

3 yemas de huevo

3 claras de huevo

100 g de azúcar

300 g de vainillas

200 ml de café fuerte frío

2 cucharadas de licor (amaretto, ron o cognac, opcional)

Cacao amargo en polvo para espolvorear

Paso a paso