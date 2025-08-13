Este postre combina chocolate, almendras y un toque cítrico único.

La famosa cocinera Maru Botana volvió a sorprender a sus seguidores con una receta dulce que rompe con lo tradicional: un salame de chocolate. Lejos de ser un plato salado, esta preparación es un postre que combina ingredientes dulces y texturas crocantes para conquistar a todos los paladares.

Ingredientes para preparar el salame de chocolate

Para esta receta vas a necesitar los siguientes ingredientes:

220g de chocolate cobertura (negro o semiamargo)

60g de manteca

6 cucharadas de azúcar

300g de almendras (peladas, tostadas y picadas)

100g de pasas de uva (hidratadas)

50g de bizcochos dulces (molidos)

3 cucharadas de cáscara de naranja (picada finamente)

2 yemas

Paso a paso: cómo preparar este postre único

Para empezar, hay que hidratar por unos minutos las pasas de uva en agua tibia. Mientras tanto, se funde el chocolate junto con la manteca a baño María. Cuando el chocolate está derretido, sin sacar del calor, se añade el azúcar y las almendras, que previamente se pelaron, tostaron y procesaron para aportar textura y sabor. Luego, se incorpora la mezcla de bizcochos molidos, las pasas bien escurridas y las cáscaras de naranja picadas. Todo se mezcla cuidadosamente y se retira del calor para añadir las yemas, integrándolas hasta conseguir una pasta homogénea que se deja entibiar a temperatura ambiente. Una vez fría, la pasta se vuelca sobre la mesa y se moldea con las manos en forma de cilindro. Se envuelve en papel film como si fuera un caramelo y se lleva a la heladera hasta el momento de servir. Se recomienda cortar en rodajas gruesas para comer con la mano y disfrutar de su sabor y textura únicos. Con esta receta, Maru Botana demuestra que la creatividad en la cocina no tiene límites y que un postre puede sorprender tanto como un plato salado.

Tips extra para que tu salame de chocolate quede perfecto

Si querés darle un toque profesional a tu salame de chocolate, probá usar chocolate semiamargo con 70% de cacao. Esto le va a dar un sabor más intenso y menos dulce, equilibrando perfectamente con las pasas y la naranja. También podés agregar una pizca de sal marina para resaltar todos los sabores.

Para una presentación más elegante, enrollá el salame en papel manteca antes de refrigerar. Al servir, espolvoreá cacao en polvo o coco rallado por encima. Si lo vas a regalar, envolvélos en papel celofán con una cinta, así va a quedar como un dulce artesanal de primera calidad.