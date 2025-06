Receta viral de postre de coco sin harinas, sin gluten y sin azúcar: no inflama nada y se hace en 3 minutos.

Una receta de un postre de coco sin harinas, sin TACC libre de gluten y sin azúcar se volvió viral en las redes sociales. Durante los últimos años, las recetas sin gluten y sin azúcar se popularizaron con fuerza debido a la gran cantidad de personas celíacas, intolerantes al gluten o que quieren dejar las harinas y el azúcar para llevar un estilo de vida más saludable. Si sufrís de inflamación intestinal a la hora de consumir gluten y azúcar, este postre te va a calmar todos los antojos sin hacerte daño.

El usuario de TikTok @valendiazz1 compartió en la plataforma la receta de un postre delicioso sin harinas ni azúcar, que además de ser rico y saludable, se prepara en menos de 5 minutos. Lo mejor es que no lleva horno y que se hace en microondas. Es ideal para llevar al trabajo o para prepararte una merienda rica rápido cuando no tenés tanto tiempo. Ya sea que sufras o no de alguno de estos problemas digestivos, es una excelente opción para dejar de lado los alimentos ultraprocesados y disfrutar de algo dulce sin renunciar a tu salud.

Receta de postre de coco sin harinas, sin gluten y sin azúcar

Ingredientes

1 huevo

2 cucharadas de queso crema

3 cucharadas colmadas de coco rayado

Endulzante a gusto (se aconseja stevia)

1 chorrito de extracto de vainilla

5 cucharadas de leche (puede ser sin lactosa o vegetal)

El paso a paso

Mezclar todos los ingredientes mencionados dentro de una taza apta microondas, en el orden en el que aparecen. Una vez que obtengas una buena mezcla sin grumos, llevalo al microondas durante aproximadamente 2 o 3 minutos, hasta que al meter un tenedor en el centro, salga húmedo. Dejá que se enfríe un poco y desmoldalo. Si te gusta bien frío, podés llevarlo a la heladera durante un par de horas. Decoralo con lo que más te guste. Puede ser mantequilla de maní o dulce de leche sin azúcar (se consigue en dietéticas). Arriba, podés ponerle más coco rallado.

Ventajas de postres en microondas, sin harinas y sin azúcar

1. Son muy fáciles y rápidos de preparar y prácticos: se cocinan en menos de 2 minutos y ni siquiera necesitás prender el horno. Es ideal si estás apurado/a o no tenés ganas de dedicarle tanto tiempo a cocinarte algo dulce y rico.

2. Son antiinflamatorios y fáciles de digerir: no alimentan a las bacterias "malas" del intestino ni a los hongos intestinales, ya que no tienen ni azucar ni harinas ricas en almidones de rápida fermentación. Si sufrís de cándida, SIBO u otros problemas intestinales, es ideal. En este caso, se aconseja que no uses dulce de leche, sino mantequilla de maní, ya que incluso los dulces de leche sin azúcar contienen endulzantes que pueden darte síntomas gastrointestinales.

3. No levantan el azúcar en sangre: los postres sin harinas refinadas ni azúcares evitan picos de glucosa o fermentación que generan hinchazón y gases, entre otros síntomas.

4. Aptos para muchas dietas: son aptos para personas intolerantes al gluten y la lactosa, low FODMAP, keto y antiinflamatoria. Es perfecto si necesitás controlar tu peso.

5. Ricos en grasas buenas y proteína: si los hacés con huevo, mantequilla de maní, aceite de coco o harina de almendra, aportan energía sostenida y saciedad. No alteran tanto la microbiota ni el metabolismo como harinas refinadas.