Receta sin harina y sin azúcar de budín de pistachos keto: no inflama, delicioso y saludable

Existe una receta sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar para preparar un budín de pistachos delicioso y saludable. Si sos celíaco, sensible al gluten, diabético o llevás una alimentación keto, esta receta te va a encantar. Es muy fácil de preparar y te va a servir para comer algo rico y saludable en tus desayunos y meriendas, sin sacrificar tu salud.
En medio del boom del pistacho y todos los alimentos ultraprocesados que lo llevan como protagonista, afortunadamente hay recetas saludables con ingredientes reales y sin conservantes, para que prepares tu propio budín de pistacho keto sin harina y sin azúcar. La receta fue compartida por la doctora Karina Becerra, médica y especialista en recetas keto y lowcarb, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales.
Receta de budín de pistachos sin harina y sin azúcar, apto keto
Ingredientes
Para el budín
-
4 huevos
-
80 gr de manteca derretida o ghee o aceite de coco
-
80 ml / 1/3 taza de bebida vegetal (leche de almendras, o bien otra que te guste. También puede ser leche de vaca)
-
1 cdita de extracto de vainilla
-
1 cda de stevia
-
150 gr de harina de almendras
-
20 gr / 2 cdas de harina de coco
-
50 gr / 1/3 taza de pistachos
-
1 cda de polvo para hornear
Para el frosting
-
150 ml de crema de leche
-
150 gramos de chocolate blanco sin azúcar agregada
-
Pistachos para decorar
Procedimiento
Para el budín
-
En un bowl, batir los huevos espumándolos.
-
Incorporar la manteca derretida, stevia, el extracto de vainilla y la bebida vegetal integrando bien.
-
Agregar la harina de almendras, la harina de coco y el polvo para hornear.
-
Incorporar hasta obtener una mezcla homogénea y agregar los pistachos picados.
-
Verter la preparación en un molde con antiadherente (nosotras hicimos 2 budines chicos de 14 cm x7 cm).
-
Llevar a horno moderado a 170 grados por 25 minutos.
Para el frosting
-
Para la ganache de chocolate blanco, colocar la crema de leche y calentarla. Antes de que hierva , apagar el fuego y agregarle el chocolate blanco picado.
-
Cuando se vaya fundiendo mezclar y llevar a frío con film en contacto.
-
Una vez frío, batir para que tome consistencia más cremosa (este paso es opcional).
-
Decorar el budín con la ganache y por arriba agregarle los pistachos picados.
-
¡Listo!