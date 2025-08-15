EN VIVO
Recetas de cocina

Receta sin harina y sin azúcar de budín de pistachos keto: no inflama, delicioso y saludable

Así podés preparar un budín keto sin harina, sin gluten y sin azúcar: de pistachos con cobertura de chocolate blanco, delicioso y saludable.

15 de agosto, 2025 | 15.53

Existe una receta sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar para preparar un budín de pistachos delicioso y saludable. Si sos celíaco, sensible al gluten, diabético o llevás una alimentación keto, esta receta te va a encantar. Es muy fácil de preparar y te va a servir para comer algo rico y saludable en tus desayunos y meriendas, sin sacrificar tu salud.

En medio del boom del pistacho y todos los alimentos ultraprocesados que lo llevan como protagonista, afortunadamente hay recetas saludables con ingredientes reales y sin conservantes, para que prepares tu propio budín de pistacho keto sin harina y sin azúcar. La receta fue compartida por la doctora Karina Becerra, médica y especialista en recetas keto y lowcarb, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales.

Receta de budín de pistachos sin harina y sin azúcar, apto keto

Ingredientes

Para el budín

  • 4 huevos

  • 80 gr de manteca derretida o ghee o aceite de coco

  • 80 ml / 1/3 taza de bebida vegetal (leche de almendras, o bien otra que te guste. También puede ser leche de vaca)

  • 1 cdita de extracto de vainilla

  • 1 cda de stevia 

  • 150 gr de harina de almendras

  • 20 gr / 2 cdas de harina de coco

  • 50 gr / 1/3 taza de pistachos

  • 1 cda de polvo para hornear

Para el frosting

  • 150 ml de crema de leche

  • 150 gramos de chocolate blanco sin azúcar agregada

  • Pistachos para decorar

Procedimiento

Para el budín

  1. En un bowl, batir los huevos espumándolos.

  2. Incorporar la manteca derretida, stevia, el extracto de vainilla y la bebida vegetal integrando bien.

  3. Agregar la harina de almendras, la harina de coco y el polvo para hornear.

  4. Incorporar hasta obtener una mezcla homogénea y agregar los pistachos picados.

  5. Verter la preparación en un molde con antiadherente (nosotras hicimos 2 budines chicos de 14 cm x7 cm).

  6. Llevar a horno moderado a 170 grados por 25 minutos.

Para el frosting

  • Para la ganache de chocolate blanco, colocar la crema de leche y calentarla. Antes de que hierva , apagar el fuego y agregarle el chocolate blanco picado.

  • Cuando se vaya fundiendo mezclar y llevar a frío con film en contacto.

  • Una vez frío, batir para que tome consistencia más cremosa (este paso es opcional).

  • Decorar el budín con la ganache y por arriba agregarle los pistachos picados.

  • ¡Listo!

