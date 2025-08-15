Receta sin harina y sin azúcar de budín de pistachos keto: no inflama, delicioso y saludable.

Existe una receta sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar para preparar un budín de pistachos delicioso y saludable. Si sos celíaco, sensible al gluten, diabético o llevás una alimentación keto, esta receta te va a encantar. Es muy fácil de preparar y te va a servir para comer algo rico y saludable en tus desayunos y meriendas, sin sacrificar tu salud.

En medio del boom del pistacho y todos los alimentos ultraprocesados que lo llevan como protagonista, afortunadamente hay recetas saludables con ingredientes reales y sin conservantes, para que prepares tu propio budín de pistacho keto sin harina y sin azúcar. La receta fue compartida por la doctora Karina Becerra, médica y especialista en recetas keto y lowcarb, quien comparte recetas saludables en sus redes sociales.

Receta de budín de pistachos sin harina y sin azúcar, apto keto

Ingredientes

Para el budín

4 huevos

80 gr de manteca derretida o ghee o aceite de coco

80 ml / 1/3 taza de bebida vegetal (leche de almendras, o bien otra que te guste. También puede ser leche de vaca)

1 cdita de extracto de vainilla

1 cda de stevia

150 gr de harina de almendras

20 gr / 2 cdas de harina de coco

50 gr / 1/3 taza de pistachos

1 cda de polvo para hornear

Para el frosting

150 ml de crema de leche

150 gramos de chocolate blanco sin azúcar agregada

Pistachos para decorar

Procedimiento

Para el budín

En un bowl, batir los huevos espumándolos. Incorporar la manteca derretida, stevia, el extracto de vainilla y la bebida vegetal integrando bien. Agregar la harina de almendras, la harina de coco y el polvo para hornear. Incorporar hasta obtener una mezcla homogénea y agregar los pistachos picados. Verter la preparación en un molde con antiadherente (nosotras hicimos 2 budines chicos de 14 cm x7 cm). Llevar a horno moderado a 170 grados por 25 minutos.

Para el frosting