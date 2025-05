Receta sin gluten, sin azúcar y sin aceite: torta de naranja súper esponjosa y deliciosa.

Una receta de torta de naranja sin azúcar, sin TACC libre de gluten y sin aceite se viralizó en las redes sociales. La usuaria de Instagram @goclean.now, que se dedica a compartir recetas saludables en la plataforma, compartió esta receta con sus seguidores y en cuestión de horas se volvió viral. Lo mejor es que no necesitás tantos ingredientes, y además de ser muy sana, queda deliciosa.

Si sos celíaco, intolerante al gluten y no podés o no querés consumir harinas tradicionales y azúcar, esta receta es para vos. Cada vez hay más personas que sufren de intolerancias alimentarias o de alguna patología digestiva que no les permite comer harinas y azúcares. Por otro lado, si no sufrís de nada de esto pero querés llevar un estilo de vida más saludable, esta receta también es ideal.

Receta de torta de naranja sin azúcar, sin gluten y sin aceite

Ingredientes

150 g de naranja (1 grande o 2 medianas).

3 huevos.

30 g de leche en polvo descremada (puede ser sin lactosa, si no la tolerás).

16 g de polvo para hornear.

Ralladura de una naranja.

Esencia de vainilla.

Endulzante a gusto (se aconseja stevia, pero podés usar el que quieras).

170 g de harina de arroz.

Preparación

Lavar bien las naranjas y rallarlas. Separar su ralladura y luego cortarlas en cubos. Agarrar una licuadora y meter los cubos de naranja y su ralladura. Agregar los huevos, la leche en polvo, el endulzante y la esencia de vainilla. Licuar muy bien. Agregar la harina de arroz, el polvo para hornear y seguir licuando. Engrasar el molde y verter la mezcla en él. Llevar al horno a 180°C hasta que al introducir un palillo o un tenedor, no salga húmedo. ¡Listo!

Las ventajas de comer sin gluten y sin azúcar

Cambiar la alimentación y empezar a comer sin gluten y sin azúcar puede ser todo un desafío, pero también trae enormes beneficios para la salud. Ya sea que seas o no celíaco, la mayoría de las personas presenta algún síntoma gastrointestinal al consumir harina tradicional, como distensión abdominal, gases, inflamación, pesadez, entre otros síntomas.

Esto ocurre porque el trigo de hoy en día no es el mismo que el de hace algunos años atrás, ya que está genéticamente modificado y tiene un porcentaje de gluten mucho más alto que décadas atrás. Anteriormente, el trigo tenía apenas un 5% de gluten, mientras que al día de hoy un 14%. Como consecuencia, son cada vez más las personas que presentan molestias digestivas y extradigestivas al consumirlo.

Además, llevar una alimentación libre de gluten en personas que sufren de estos síntomas mejora la digestión y alivia síntomas como fatiga crónica, niebla mental o dolores articulares. Por otro lado, reducir o eliminar totalmente el azúcar refinado contribuye a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, evitar picos de insulina y mantener una energía más constante a lo largo del día, sin los típicos subidones y bajones que produce el consumo excesivo de azúcares simples.

Además, este tipo de alimentación puede tener un impacto positivo en la salud de la piel, el estado de ánimo, la calidad del sueño y la concentración. Al dejar de consumir productos ultraprocesados, llenos de harinas refinadas y azúcares añadidos, muchas personas dicen sentirse más livianos, con menos antojos, con más energía y desarrollan una relación más consciente con la comida. Aunque no necesariamente todas las personas deben eliminar estos dos componentes totalmente de su dieta, probarlo por algunos días y ver cómo te sentís puede ayudarte a conocer tu cuerpo, identificar molestias que tenías normalizadas y llevar un estilo de vida más saludable.