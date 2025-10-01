Receta fácil para un biryani de pollo perfecto: paso a paso

El biryani es mucho más que un plato: es sinónimo de celebración, fiestas y bodas. Su origen, posiblemente vinculado a la cocina persa, se refleja en sus múltiples versiones que van desde el clásico biryani de cordero o pollo hasta opciones vegetales. La clave está en la variedad de carnes, el nivel de picante, los ingredientes y la técnica de cocción, que puede ser al vapor o mediante un lento proceso llamado dum.

Para lograr un biryani con la textura ideal, se utiliza arroz de grano largo, como el basmati, que debe quedar esponjoso y suelto. Sin embargo, no cualquier arroz basmati sirve: los que se consiguen comúnmente en supermercados suelen pasarse con facilidad. Lo recomendable es optar por un arroz basmati de alta calidad, que se puede adquirir en tiendas especializadas en alimentación india.

El recipiente para cocinar el biryani debe tener una base gruesa, lo que permite una distribución uniforme del calor y garantiza una cocción pareja y sabrosa.

El paso a paso de la receta