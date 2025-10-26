El flan es uno de los postres estrellas en Argentina y en varios rincones del mundo; su sabor dulce y su textura suave lo convirtieron en uno de los favoritos de la mayoría durante décadas. En su perfil de Instagram, Maru Botana les compartió a sus seguidores una receta diferente de este plato, con un estilo peruano.
Se trata de un postre con una larga historia que se remonta a la antigua Roma, donde se preparaba una mezcla de huevos, leche y miel cocida al fuego. Con el tiempo, esta receta se difundió por Europa y fue adaptándose a los gustos de cada región, incorporando azúcar y caramelo durante la Edad Media.
En España se convirtió en un clásico y, con la llegada de los colonizadores, su preparación llegó a América Latina, donde se popularizó especialmente en países como Argentina y México. A pesar del paso del tiempo, el flan aún es uno de los postres más famosos del mundo.
Receta de flan peruano de Maru Botana
Ingredientes para el flan
-
250 g de leche condensada
-
500 g de leche evaporada
-
3 huevos
-
2 cdas de esencia de vainilla
Ingredientes para el caramelo
-
120 g de azúcar
-
¼ taza de agua
Paso a paso
-
Preparar el caramelo directo en la flanera hasta que tome ese color dorado perfecto.
-
Aparte mezclar las leches con los huevos y la vainilla, a mano, sin batidora.
-
Volcar la mezcla en el molde acaramelado y al horno
-
Llevar durante aprox 40 minutos al horno a 170 grados.
-
Desmoldar y disfrutar con dulce o con crema.
Receta de flan tradicional
Ingredientes
-
1 litro de leche
-
6 huevos
-
200 g de azúcar
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
150 g de azúcar adicional para el caramelo
Paso a paso
-
Colocar los 150 g de azúcar en una sartén y calentar a fuego medio hasta que se derrita y tome color dorado. Verter el caramelo en una flanera y mover para cubrir la base.
-
En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
-
Agregar la leche y la esencia de vainilla, mezclando sin batir demasiado para no incorporar aire.
-
Verter la preparación en la flanera acaramelada.
-
Cocinar a baño maría en horno moderado (180 °C) durante unos 50 a 60 minutos, hasta que al introducir un cuchillo salga limpio.
-
Dejar enfriar, desmoldar con cuidado y conservar en la heladera hasta el momento de servir.