Receta del flan peruano de Maru Botana: paso a paso

La famosa cocinera publicó una receta diferente de este clásico de los postres. Maru Botana mostró qué cambios tiene su propuesta de la original.

25 de octubre, 2025 | 23.08

El flan es uno de los postres estrellas en Argentina y en varios rincones del mundo; su sabor dulce y su textura suave lo convirtieron en uno de los favoritos de la mayoría durante décadas. En su perfil de Instagram, Maru Botana les compartió a sus seguidores una receta diferente de este plato, con un estilo peruano.

Se trata de un postre con una larga historia que se remonta a la antigua Roma, donde se preparaba una mezcla de huevos, leche y miel cocida al fuego. Con el tiempo, esta receta se difundió por Europa y fue adaptándose a los gustos de cada región, incorporando azúcar y caramelo durante la Edad Media.

En España se convirtió en un clásico y, con la llegada de los colonizadores, su preparación llegó a América Latina, donde se popularizó especialmente en países como Argentina y México. A pesar del paso del tiempo, el flan aún es uno de los postres más famosos del mundo.

Receta de flan peruano de Maru Botana

Ingredientes para el flan

  • 250 g de leche condensada

  • 500 g de leche evaporada

  • 3 huevos

  • 2 cdas de esencia de vainilla

Flan.

Ingredientes para el caramelo

  • 120 g de azúcar

  • ¼ taza de agua

Paso a paso

  1. Preparar el caramelo directo en la flanera hasta que tome ese color dorado perfecto.

  2. Aparte mezclar las leches con los huevos y la vainilla, a mano, sin batidora.

  3. Volcar la mezcla en el molde acaramelado y al horno 

  4. Llevar durante aprox 40 minutos al horno a 170 grados.

  5. Desmoldar y disfrutar con dulce o con crema.

Receta de flan tradicional

Ingredientes

  • 1 litro de leche

  • 6 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 150 g de azúcar adicional para el caramelo

Paso a paso

  1. Colocar los 150 g de azúcar en una sartén y calentar a fuego medio hasta que se derrita y tome color dorado. Verter el caramelo en una flanera y mover para cubrir la base.

  2. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

  3. Agregar la leche y la esencia de vainilla, mezclando sin batir demasiado para no incorporar aire.

  4. Verter la preparación en la flanera acaramelada.

  5. Cocinar a baño maría en horno moderado (180 °C) durante unos 50 a 60 minutos, hasta que al introducir un cuchillo salga limpio.

  6. Dejar enfriar, desmoldar con cuidado y conservar en la heladera hasta el momento de servir.

