Maru Botana presentó una versión distinta de flan.

El flan es uno de los postres estrellas en Argentina y en varios rincones del mundo; su sabor dulce y su textura suave lo convirtieron en uno de los favoritos de la mayoría durante décadas. En su perfil de Instagram, Maru Botana les compartió a sus seguidores una receta diferente de este plato, con un estilo peruano.

Se trata de un postre con una larga historia que se remonta a la antigua Roma, donde se preparaba una mezcla de huevos, leche y miel cocida al fuego. Con el tiempo, esta receta se difundió por Europa y fue adaptándose a los gustos de cada región, incorporando azúcar y caramelo durante la Edad Media.

En España se convirtió en un clásico y, con la llegada de los colonizadores, su preparación llegó a América Latina, donde se popularizó especialmente en países como Argentina y México. A pesar del paso del tiempo, el flan aún es uno de los postres más famosos del mundo.

Receta de flan peruano de Maru Botana

Ingredientes para el flan

250 g de leche condensada

500 g de leche evaporada

3 huevos

2 cdas de esencia de vainilla

Flan.

Ingredientes para el caramelo

120 g de azúcar

¼ taza de agua

Paso a paso

Preparar el caramelo directo en la flanera hasta que tome ese color dorado perfecto. Aparte mezclar las leches con los huevos y la vainilla, a mano, sin batidora. Volcar la mezcla en el molde acaramelado y al horno Llevar durante aprox 40 minutos al horno a 170 grados. Desmoldar y disfrutar con dulce o con crema.

Receta de flan tradicional

Ingredientes

1 litro de leche

6 huevos

200 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de azúcar adicional para el caramelo

Paso a paso