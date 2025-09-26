Receta de ratatouille: cómo hacerla como en la película de Disney, pero en casa

Receta de ratatouille: como en la película pero en casa.

Una de las recetas más populares es la del ratotouille, y es que, ya varios años atrás, la película homónima puso a este plato francés en la cima. Lejos de tratarse de una preparación que requiera de muchas habilidades culinarias, es fácil, rápida y, sobre todo, saludable. Con muy pocos ingredientes y siguiendo la receta de la película de Disney, se puede lograr el mismo plato con el que "Remy" emocionó a "Anton Ego".

Receta de ratatouille: como en la película

Ratatouille es un plato francés que consiste en un estofado de diferentes hortalizas, típicas del sur de Francia. Pero no hace falta viajar hasta el país europeo para recrear el sabor de este delicioso plato, sino que con pocos ingredientes y la receta correcta, se puede recrear la misma preparación que en la película de Disney.

El ratatouille de la película de Disney se puede preparar en casa.

Ingredientes

1 zucchini

1 berenjena

3 tomates perita

1 diente de ajo

1/2 cebolla

1 pimiento morrón

1 lata de tomate cubeteado

Sal

Laurel

Tomillo

Pimienta

Aceite de oliva

Preparación

Como primer paso, hay que picar el ajo, la cebolla y el pimiento morrón bien chiquitos. Luego, cocinar en aceite de oliva, con un poco de sal. Es importante incorporar la sal en este momento para que las verduras transpiren y larguen sus líquidos. Cuando la cebolla esté transparente agregarle la lata de tomate cubeteado, el tomillo, el laurel y salpimentar. Tapar y dejar cocinar a fuego lento. El siguiente paso es cortar la berenjena, el zucchini y el tomate en rodajas lo más finas y parejas posibles. Es importante mantener la prolijidad para que el espiral del ratatouille quede lo mejor posible. Una vez cocida la salsa, triturar. En una fuente apta para horno, poner la salsa en la base, bien distribuida. Este paso remite irremediablemente a la escena en la que Remy pincelea la fuente casi bailando. Disponer las rodajas de verdura alternando. El orden lo elegís vos, pero es importante que repitas el patrón, para que el espiral quede igual que al de la película y el típico plato francés. Por último, rociar con aceite de oliva por arriba y llevar a un horno precalentado a 150° por el mayor tiempo posible. Una hora y media más o menos, hasta que las verduras queden bien tiernas.

El ratatouille no solo es simple y rápido de preparar, sino que es una buena opción si se quiere llevar adelante una alimentación saludable. Si bien suele ser una comida para el invierno, no es una mala opción para el resto del año, quizás, cuando refresca alguna que otra noche de verano.