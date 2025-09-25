EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de tarta de manzana y caramelo: el paso a paso

Jimena Monteverde compartió una innovadora receta en sus redes. Se trata de una tarta de manzana dulce, acompañada con crema chantilly.

25 de septiembre, 2025 | 18.05

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de una tarta de manzanas con crema chantilly y caramelo. Como se trata de una opción ideal para comer como postre en una juntada con amigos o familiar, muchos de los usuarios que la siguen se mostraron interesados en este plato y el posteo se volvió furor.

La receta fusiona la acidez de la manzana con el dulce del caramelo y la cremosidad de la chantilly, lo que termina en una amalgama perfecta al paladar tanto en sabor como en textura. Además de ser una receta fácil y rápida, con pocos y simples pasos, el resultado es digno de un restaurante si se presta atención al procedimiento.

Receta de tarta de manzana con caramelo y chantilly de Jimena Monteverde

Ingredientes para el caramelo

  • 1 taza de azúcar.

  • manzanas cocidas.

  • 4 manzanas en cubitos.

  • 5 cdas de azúcar.

  • 1 cda de manteca.

Ingredientes para el ligue

  • 8 rodajas de pan lactal.

  • 600 cc de leche.

  • 1 taza de azúcar.

  • 6 huevos.

  • Esencia de vainilla.

Ingredientes aparte

  • Crema de leche.

Paso a paso

  1. Para el caramelo, colocar el azúcar en una sartén y dejar que se forme el caramelo. Volcar en una fuente para horno.

  2. Por otro lado, cortar las manzanas en cubitos y cocinar en una sartén con el azúcar y manteca hasta que estén tiernas.

  3. Para el ligue, cortar en cubitos el pan lactal y mezclar con la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. También se puede hacer en la licuadora.

  4. Agregar las manzanas al ligue y volcar en el molde, por encima del caramelo. Hornear a fuego bajo hasta que esté firme.

  5. Desmoldar y decorar con crema batida.

Receta de torta de manzana invertida

Ingredientes

  • 3 manzanas (verdes o rojas, firmes).

  • 150 g de azúcar (para el caramelo).

  • 100 g de manteca (para el caramelo y la masa).

  • 150 g de harina leudante.

  • 120 g de azúcar (para la masa).

  • 3 huevos.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 pizca de canela (opcional).

  • Ralladura de medio limón.

Torta de manzana invertida.

Paso a paso

  1. Preparar un caramelo derritiendo 150 g de azúcar con 50 g de manteca en una sartén u olla a fuego bajo hasta que tome un color dorado.

  2. Volcar el caramelo en un molde desmontable o budinera, cubriendo la base.

  3. Pelar y cortar las manzanas en gajos o rodajas finas, acomodarlas prolijamente sobre el caramelo cubriendo toda la base.

  4. Batir los huevos con 120 g de azúcar hasta que la mezcla quede espumosa y clara.

  5. Agregar la manteca derretida restante, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y, si se desea, la canela.

  6. Incorporar la harina leudante tamizada y mezclar con movimientos envolventes hasta lograr una masa homogénea.

  7. Verter la mezcla sobre las manzanas y emparejar la superficie.

  8. Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

  9. Dejar entibiar 10 minutos, desmoldar dando vuelta el molde sobre una fuente para que las manzanas queden arriba.

  10. Servir tibia o fría, sola o acompañada con crema batida o helado de vainilla.

