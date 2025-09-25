Una receta de torta de manzana arrasa en las redes.

Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de una tarta de manzanas con crema chantilly y caramelo. Como se trata de una opción ideal para comer como postre en una juntada con amigos o familiar, muchos de los usuarios que la siguen se mostraron interesados en este plato y el posteo se volvió furor.

La receta fusiona la acidez de la manzana con el dulce del caramelo y la cremosidad de la chantilly, lo que termina en una amalgama perfecta al paladar tanto en sabor como en textura. Además de ser una receta fácil y rápida, con pocos y simples pasos, el resultado es digno de un restaurante si se presta atención al procedimiento.

Receta de tarta de manzana con caramelo y chantilly de Jimena Monteverde

Ingredientes para el caramelo

1 taza de azúcar.

manzanas cocidas.

4 manzanas en cubitos.

5 cdas de azúcar.

1 cda de manteca.

Ingredientes para el ligue

8 rodajas de pan lactal.

600 cc de leche.

1 taza de azúcar.

6 huevos.

Esencia de vainilla.

Ingredientes aparte

Crema de leche.

Paso a paso

Para el caramelo, colocar el azúcar en una sartén y dejar que se forme el caramelo. Volcar en una fuente para horno. Por otro lado, cortar las manzanas en cubitos y cocinar en una sartén con el azúcar y manteca hasta que estén tiernas. Para el ligue, cortar en cubitos el pan lactal y mezclar con la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. También se puede hacer en la licuadora. Agregar las manzanas al ligue y volcar en el molde, por encima del caramelo. Hornear a fuego bajo hasta que esté firme. Desmoldar y decorar con crema batida.

Receta de torta de manzana invertida

Ingredientes

3 manzanas (verdes o rojas, firmes).

150 g de azúcar (para el caramelo).

100 g de manteca (para el caramelo y la masa).

150 g de harina leudante.

120 g de azúcar (para la masa).

3 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de canela (opcional).

Ralladura de medio limón.

Torta de manzana invertida.

Paso a paso