Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta de una tarta de manzanas con crema chantilly y caramelo. Como se trata de una opción ideal para comer como postre en una juntada con amigos o familiar, muchos de los usuarios que la siguen se mostraron interesados en este plato y el posteo se volvió furor.
La receta fusiona la acidez de la manzana con el dulce del caramelo y la cremosidad de la chantilly, lo que termina en una amalgama perfecta al paladar tanto en sabor como en textura. Además de ser una receta fácil y rápida, con pocos y simples pasos, el resultado es digno de un restaurante si se presta atención al procedimiento.
Receta de tarta de manzana con caramelo y chantilly de Jimena Monteverde
Ingredientes para el caramelo
1 taza de azúcar.
manzanas cocidas.
4 manzanas en cubitos.
5 cdas de azúcar.
1 cda de manteca.
Ingredientes para el ligue
8 rodajas de pan lactal.
600 cc de leche.
1 taza de azúcar.
6 huevos.
Esencia de vainilla.
Ingredientes aparte
Crema de leche.
Paso a paso
Para el caramelo, colocar el azúcar en una sartén y dejar que se forme el caramelo. Volcar en una fuente para horno.
Por otro lado, cortar las manzanas en cubitos y cocinar en una sartén con el azúcar y manteca hasta que estén tiernas.
Para el ligue, cortar en cubitos el pan lactal y mezclar con la leche, el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. También se puede hacer en la licuadora.
Agregar las manzanas al ligue y volcar en el molde, por encima del caramelo. Hornear a fuego bajo hasta que esté firme.
Desmoldar y decorar con crema batida.
Receta de torta de manzana invertida
Ingredientes
3 manzanas (verdes o rojas, firmes).
150 g de azúcar (para el caramelo).
100 g de manteca (para el caramelo y la masa).
150 g de harina leudante.
120 g de azúcar (para la masa).
3 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 pizca de canela (opcional).
Ralladura de medio limón.
Paso a paso
Preparar un caramelo derritiendo 150 g de azúcar con 50 g de manteca en una sartén u olla a fuego bajo hasta que tome un color dorado.
Volcar el caramelo en un molde desmontable o budinera, cubriendo la base.
Pelar y cortar las manzanas en gajos o rodajas finas, acomodarlas prolijamente sobre el caramelo cubriendo toda la base.
Batir los huevos con 120 g de azúcar hasta que la mezcla quede espumosa y clara.
Agregar la manteca derretida restante, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y, si se desea, la canela.
Incorporar la harina leudante tamizada y mezclar con movimientos envolventes hasta lograr una masa homogénea.
Verter la mezcla sobre las manzanas y emparejar la superficie.
Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
Dejar entibiar 10 minutos, desmoldar dando vuelta el molde sobre una fuente para que las manzanas queden arriba.
Servir tibia o fría, sola o acompañada con crema batida o helado de vainilla.