Polenta con salsa.

La polenta con chorizo es uno de los plátos clásicos del invierno pero, dada la nueva ola de frío que llegó a Buenos Aires a finales de octubre, estamos en una ocasión ideal para prepararla. Si bien el procedimiento de la creación de esta comida lleva su tiempo, si uno se organiza se trata de un proceso fácil.

Aunque es un plato calórico, la polenta con chorizo ofrece varios beneficios que la convierten en una opción reconfortante y nutritiva cuando se consume con moderación. La polenta, elaborada a base de maíz, es una buena fuente de carbohidratos complejos que aportan energía sostenida y saciedad, además de contener fibra y algunos minerales como el magnesio y el hierro.

Por su parte, el chorizo, si bien es más graso, contribuye con proteínas y sabor, haciendo que el plato resulte más completo. Combinados, ambos ingredientes generan una comida ideal para días fríos o de gran desgaste físico, ya que ayudan a recuperar energía y brindan sensación de bienestar. Lo importante es equilibrar las porciones y acompañarla con vegetales o una ensalada fresca para lograr un plato más balanceado.

Receta tradicional de polenta con chorizo

Ingredientes

1 taza de polenta.

4 tazas de agua o caldo.

2 chorizos colorados.

1 cebolla.

1 diente de ajo.

1 cucharada de aceite de oliva o manteca.

½ taza de salsa de tomate.

50 g de queso rallado (opcional).

Sal, pimienta y orégano a gusto.

Paso a paso

Cortar los chorizos en rodajas y dorarlos en una sartén hasta que liberen su grasa. Retirarlos y reservar. En la misma sartén, saltear la cebolla picada y el ajo hasta que estén tiernos. Agregar la salsa de tomate, condimentar con sal, pimienta y orégano, y cocinar unos minutos. Incorporar nuevamente los chorizos y dejar cocinar todo junto a fuego bajo por unos 10 minutos. Mientras tanto, calentar el agua o caldo en una olla grande. Cuando hierva, agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo durante unos 5 a 10 minutos, hasta que espese. Servir la polenta caliente en platos hondos y colocar por encima la mezcla de chorizo y salsa. Espolvorear con queso rallado si se desea.

Polenta.

Receta de polenta blanca con queso

Ingredientes

1 taza de polenta blanca (de cocción rápida o tradicional).

4 tazas de leche o agua (o mitad y mitad).

2 cucharadas de manteca.

100 g de queso rallado (parmesano, reggianito o el que prefieras).

Sal y pimienta a gusto.

Nuez moscada opcional.

Paso a paso