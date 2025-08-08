Los panqueques son una opción ideal para un antojo dulce.

Una receta de panqueques sin azúcar ni harina es viral en las redes sociales tanto por su sencillez como por lo funcional que es para aquellas personas que no pueden ingerir esos alimentos. Las posibilidades culinarias para aquellos que tienen limitaciones en su alimentación son cada vez más amplias y por eso ya no existe quedarse afuera de eventos sociales importante por la comida.

Una de las nuevas recetas “inclusivas” es la de panqueques libre de azúcar y harina, no solo para los diabéticos, celíacos o para aquellos que tienen problemas gastrointestinales, sino también para esas personas que por otro orden de cosas prefieren no ingerir esos alimentos. Además de ser saludable, se trata de una receta súper rápida, fácil de preparar y, sobre todo, económica.

Receta de panqueques sin harina ni azúcar

Ingredientes

2 bananas maduras

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de canela (opcional)

Aceite en spray o sartén antiadherente

Paso a paso

Pelar y pisar bien las bananas hasta formar un puré sin grumos Añadir los huevos y batir hasta integrar Incorporar la vainilla y la canela si se desea Calentar una sartén antiadherente a fuego medio Rociar con aceite en spray si es necesario Verter pequeñas porciones de la mezcla y cocinar 1-2 minutos por lado, hasta dorar Servir solos o con fruta fresca, yogur o pasta de maní

Receta de dulce de leche sin azúcar

Ingredientes

1 litro de leche descremada o entera

1 taza de endulzante granulado apto para cocinar (eritritol, stevia mezclada o sucralosa)

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Dulce de leche.

Paso a paso