Receta de pancakes de pera sin gluten: el paso a paso fácil y rápido

Receta de pancakes sin gluten.

Los pancakes son una de las opciones más consumidas cuando se trata de desayunos y meriendas, dada la gran diversidad de sabores que pueden tener. De ese modo, en el último tiempo comenzaron a surgir recetas saludables de esta preparación; una de ellas es de pera y no lleva gluten entre sus ingredientes.

Las comidas saludables tuvieron un nuevo auge en los últimos años y las redes sociales están llenas de videos que explican cómo preparar batidos detox, tortas sin harina y mermeladas sin azúcar. En ese contexto, se conoció una receta de pancakes de pera sin gluten, ideales tanto para aquellos que no pueden comer harina común por una intolerancia como para quienes prefieren no hacerlo por decisión personal.

Receta de pancakes de pera sin gluten

Ingredientes

1 huevo.

1 pera madura (puede ser otra fruta).

1 taza de harina de trigo sarraceno (otras opciones almidón de maíz, harina de arroz integral, etc).

Opcional: esencia de vainilla, coco rallado.

Paso a paso

Pelar y pisar la fruta. Agregar el huevo, harina e integrar bien hasta lograr una consistencia semi líquida. Luego con ayuda de una cuchara colocarlo en sartén aceitado y cocinar a fuego bajo, aproximadamente entre 3 y 5 min de cada lado.

Receta de pancakes tradicionales

Ingredientes

200 g de harina de trigo común (puede ser leudante, en ese caso se reduce el polvo de hornear).

2 cucharadas de azúcar.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

250 ml de leche.

1 huevo.

2 cucharadas de manteca derretida (más un poco extra para la sartén).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso