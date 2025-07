Receta de pan de pancho sin gluten y sin lactosa: delicioso y fácil de preparar en casa.

Existe una receta de pan de pancho sin TACC libre de gluten y sin lactosa que podés preparar en casa muy fácilmente. Aunque en algunos supermercados y dietéticas se venden panes de pancho sin gluten, muchos de ellos contienen lactosa, componente que puede caerles mal a personas intolerantes a la lactosa. Ya sea que este sea tu caso, o bien seas celíaco, sensible al gluten y/o quieras preparar tus propias recetas caseras y saludables, libres de químicos y conservantes, esta receta te va a encantar.

No hace falta que renuncies a los panchos y a las comidas ricas si no podés consumir gluten y lactosa. Afortunadamente, cada vez son más los expertos en gastronomía y nutrición que comparten sus mejores recetas sin harinas, sin gluten y sin lactosa. Esta fue compartida por la usuaria de TikTok @sintacchayparaiso y es muy sencilla de preparar. Te van a quedar unos panes esponjosos, suaves y deliciosos para comer tus panchos. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para no perderte de nada.

Receta de pan de pancho sin gluten y sin lactosa

Ingredientes

250 gramos de premezcla sin gluten (o la podés comprar hecha, o prepararla vos mismo. Para preparar 1 kg, se necesitan 400 gr de almidón de maíz, 300 gr de fécula de mandioca y 300 gr de harina de arroz)

50 gramos de leche en polvo sin lactosa

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar (o cualquier endulzante como eritritol o stevia)

10 gramos levadura seca

125/150 cc agua

2 cucharadas de aceite

1 huevo

Salchichas

Preparación