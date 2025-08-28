Los muffins son ideales para una merienda e incluso para el postre.

Los muffins son una de las variantes más dúctiles de la pastelería ya que su practicidad hace que sea un producto fácil de comer, que no necesita cortado y cuyo traslado también es sencillo. Por ese motivo es una preparación que se utiliza mucho en eventos como cumpleaños, casamientos o fiestas de ese estilo.

Para ese tipo de ocasiones o para un antojo casero, Cocineros Argentinos publicó su receta para prepaar este clásico con todos los trucos necesarios para que salgan increíbles. En los últimos años, se advirtieron una gran cantidad de nuevas variedades de este producto, tanto en la masa como en los toppings elegidos.

Receta de muffins de Cocineros Argentina

Ingredentes

Harina 195 g

Manteca 110 grs

Huevo 3

Leche 60 grs

Azúcar 130 grs

Polvo de hornear 1 cdta

Esencia de vainilla 1 cdta

Sal 1 pizca

Paso a paso para la masa

En un bol batir la manteca pomada con el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos de a uno. Por otro lado mezclar y tamizar los secos. Mezclar en forma envolvente de a poco, alternando con la leche. Rellenar los pirotines. Hornear a 190°c por 17 minutos, retirar y dejar enfriar.

Paso a paso para la crema

Leche condensada 1 lata Leche en polvo 120 grs Agua 400 cc Crema de leche 1 lata de leche condensa Cognac 25 cc

Receta de muffins de frutilla

Ingredientes

200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

120 g de azúcar

1 huevo

100 ml de leche

60 g de manteca derretida o aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de frutillas frescas picadas

Paso a paso