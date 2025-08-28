Los muffins son una de las variantes más dúctiles de la pastelería ya que su practicidad hace que sea un producto fácil de comer, que no necesita cortado y cuyo traslado también es sencillo. Por ese motivo es una preparación que se utiliza mucho en eventos como cumpleaños, casamientos o fiestas de ese estilo.
Para ese tipo de ocasiones o para un antojo casero, Cocineros Argentinos publicó su receta para prepaar este clásico con todos los trucos necesarios para que salgan increíbles. En los últimos años, se advirtieron una gran cantidad de nuevas variedades de este producto, tanto en la masa como en los toppings elegidos.
Receta de muffins de Cocineros Argentina
Ingredentes
-
Harina 195 g
-
Manteca 110 grs
-
Huevo 3
-
Leche 60 grs
-
Azúcar 130 grs
-
Polvo de hornear 1 cdta
-
Esencia de vainilla 1 cdta
-
Sal 1 pizca
Paso a paso para la masa
-
En un bol batir la manteca pomada con el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos de a uno.
-
Por otro lado mezclar y tamizar los secos. Mezclar en forma envolvente de a poco, alternando con la leche.
-
Rellenar los pirotines.
-
Hornear a 190°c por 17 minutos, retirar y dejar enfriar.
Paso a paso para la crema
-
Leche condensada 1 lata
-
Leche en polvo 120 grs
-
Agua 400 cc
-
Crema de leche 1 lata de leche condensa
-
Cognac 25 cc
Receta de muffins de frutilla
Ingredientes
-
200 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
-
120 g de azúcar
-
1 huevo
-
100 ml de leche
-
60 g de manteca derretida o aceite
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
150 g de frutillas frescas picadas
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con pirotines.
-
En un bol, mezclar la harina con el azúcar.
-
En otro recipiente, batir el huevo con la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.
-
Incorporar los líquidos a los secos y mezclar suavemente hasta integrar, sin batir en exceso.
-
Agregar las frutillas picadas y mezclar de forma envolvente.
-
Distribuir la preparación en los pirotines, llenando hasta 3/4 partes.
-
Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.
-
Dejar enfriar y servir solos o espolvoreados con azúcar impalpable.