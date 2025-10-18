Receta de lasagna: ideal para almorzar el domingo con mamá.

Este domingo 19 se celebra el Día de la Madre en la Argentina, y qué mejor para agasajar a la reina del hogar con una lasagna casera. Con pocos ingredientes y siguiendo pasos claros, no debería por qué ser difícil preparar este manjar italiano.

Receta de lasagna por el Día de la Madre

Este domingo 19 de octubre, Día de la Madre, preparale a mamá una lasagna para que su día sea aún más especial. A continuación, te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y te detallamos de forma clara los pasos que tenés que seguir.

La lasagna es un buen plato para preparar el Día de la Madre.

Ingredientes (para 6 o 8 porciones)

Para la salsa boloñesa:

500 g de carne picada (mitad vacuna y mitad de cerdo, opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo picados

1 zanahoria rallada (opcional, da dulzor)

1 lata de tomate triturado (400 g) o 2 tazas de puré de tomate

1 cucharadita de azúcar (para corregir acidez)

Sal, pimienta y orégano a gusto

1 hoja de laurel

Un chorrito de vino tinto (opcional)

Para la salsa blanca (bechamel):

3 cucharadas de manteca

3 cucharadas de harina

1/2 litro de leche

Nuez moscada, sal y pimienta a gusto

Para el armado:

250 g de láminas de lasagna (precocidas o frescas)

200 g de queso mozzarella o cremoso rallado

100 g de queso parmesano o reggianito rallado

Manteca extra para enmantecar la fuente

Preparación

Hacer la salsa boloñesa:

En una olla grande, calentá el aceite y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregá la carne picada y cociná hasta que se dore. Sumá la zanahoria rallada, el tomate triturado, el laurel, el azúcar y los condimentos. Cociná a fuego bajo durante 30 y 40 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si usás vino, agregalo al principio de la cocción. Rectificá la sal y pimienta y reservá.

Preparar la salsa blanca:

En una cacerola, derretí la manteca. Agregá la harina y cociná un minuto, sin dejar que se dore. Incorporá la leche de a poco, batiendo con un batidor para evitar grumos. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Cociná hasta que espese.

Armar la lasagna:

Enmantecá una fuente para horno. Colocá una base de salsa boloñesa y encima una capa de láminas de lasagna. Luego, una capa de salsa blanca y un poco de queso rallado. Repetí las capas hasta terminar (3 o 4 pisos). Terminá con salsa blanca, abundante queso mozzarella y parmesano arriba.

Hornear: