Receta de bizcochuelo 1 2 3 4: la torta más fácil ideal para el domingo en familia.

El domingo por la tarde es uno de los momentos reservados a la familia. Compartir antes del inicio de la semana un café, mate o té con algo rico sobre la mesa, es de esos planes que quedan por siempre en el corazón. Una receta muy fácil de hacer es la del bizcochuelo 1 2 3 4, que a continuación te compartimos.

Receta de bizcochuelo 1 2 3 4: paso a paso

El bizcochuelo 1 2 3 4 es una de las recetas más fáciles de hacer.

Ingredientes

1 taza de manteca o margarina (a temperatura ambiente)

2 tazas de azúcar

3 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cdas. de polvo de hornear)

4 huevos

1 taza de leche

1 cdita de esencia de vainilla

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde grande. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y esponjosa. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Sumar la esencia de vainilla. Mezclar los secos: harina y si usás harina común, incorporá también el polvo de hornear. Incorporar alternadamente la harina y la leche a la mezcla de manteca, comenzando y terminando con harina. Hacerlo en 3 o 4 tandas, batiendo a velocidad baja o mezclando con espátula. Verter la preparación en el molde preparado y alisar la superficie. Hornear durante 40–50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar unos 10 minutos antes de desmoldar.

Ganache de chocolate para decorar

Para preparar el ganache de chocolate, lo primero es picar finamente 200 gramos de chocolate, puede ser semiamargo o con leche, según tu preferencia, y colocarlo en un bol resistente al calor. Mientras tanto, en una cacerolita aparte, llevá a fuego medio 200 ml de crema de leche hasta que esté bien caliente y a punto de hervir.

Una vez que la crema llegue a ese punto, retirala del fuego y volcala directamente sobre el chocolate picado. Es importante dejar reposar la mezcla durante dos minutos sin revolver, para que el calor de la crema derrita el chocolate de manera pareja.

Pasado ese tiempo, mezclá suavemente con una espátula o batidor de mano hasta obtener una preparación lisa, homogénea y con un brillo característico. Este será tu ganache base.

Si querés usarlo como cobertura líquida, simplemente volcalo sobre el bizcochuelo dejando que caiga por los bordes de manera natural. En cambio, si preferís una textura más espesa y cremosa para untar o rellenar, dejá que el ganache repose en la heladera entre 20 y 30 minutos y luego batilo un poco para airearlo y darle consistencia.