Receta clave para los días de lluvia: cómo hacer tortitas negras de manera fácil

No hay dudas de que las tortitas negras o cara sucia son de las facturas más ricas. Ideales para comer en los días de lluvia, pero también en los soleados; son un clásico que no puede faltar en las meriendas. Lo mejor es que se pueden preparar fácilmente en casa.
La receta que no falla para hacer tortitas negras caseras
La influencer Sofía Pachano compartió en su cuenta de Instagram la receta de su abuela para hacer las clásicas tortitas negras, la factura favorita de muchos argentinos. La preparación es bastante simple y es clave tenerla a mano para hacerla en esos días donde queremos comer algo rico y bien dulce en la merienda o el desayuno.
Ingredientes
Para la masa
- 500g de harina 0000
- 1 cucharada de sal
- 1 huevo
- 60g de azúcar
- 40g de levadura fresca
- 75g de manteca
- 200g de leche
Para la cobertura
- 100g azúcar negra
- 3 cucharadas de harina
Sofía Pachano compartió su receta familiar para hacer las clásicas tortitas negras
Preparación paso a paso
- Hacer una corona en la mesada con la harina y colocar dentro la levadura, el huevo, el azúcar y la leche, mientras que la sal por fuera. Comenzar a amasar.
- Luego incorporar la manteca pomada y volver a integrar. Golpear contra la mesada un par de veces, para cambiar la textura de pegajosa a textura más lisa de la masa.
- Se puede florear ligeramente la mesada con harina para estirar la masa.
- Hacer un pliegue y volver a estirar.
- Cortar con un vaso o cortante.
- Colocar en una placa para horno con un poco de harina. Luego rellenar el bol de con harina extra. Pintar con agua y colocar el azúcar por arriba. Dejar leudar.
- Llevar a horno bajo por 12/14 minutos es clave controlar que no se quemen
- Esperar que se enfríen, retirar la harina extra ¡Y listo! Ya tenés unas ricas tortitas negras para disfrutar con el mate.