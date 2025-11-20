Receta clave para los días de lluvia: cómo hacer tortitas negras de manera fácil

No hay dudas de que las tortitas negras o cara sucia son de las facturas más ricas. Ideales para comer en los días de lluvia, pero también en los soleados; son un clásico que no puede faltar en las meriendas. Lo mejor es que se pueden preparar fácilmente en casa.

La receta que no falla para hacer tortitas negras caseras

La influencer Sofía Pachano compartió en su cuenta de Instagram la receta de su abuela para hacer las clásicas tortitas negras, la factura favorita de muchos argentinos. La preparación es bastante simple y es clave tenerla a mano para hacerla en esos días donde queremos comer algo rico y bien dulce en la merienda o el desayuno.

Ingredientes

Para la masa

500g de harina 0000

1 cucharada de sal

1 huevo

60g de azúcar

40g de levadura fresca

75g de manteca

200g de leche

Para la cobertura

100g azúcar negra

3 cucharadas de harina

Sofía Pachano compartió su receta familiar para hacer las clásicas tortitas negras

Preparación paso a paso