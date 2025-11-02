La receta de las galletitas de maicena con lemon curd, un postre cítrico para el domingo.

Hay combinaciones que nunca fallan, y la de galletitas de maicena con lemon curd es una de las más irresistibles. La suavidad y el sabor delicado de la masa se equilibran a la perfección con la acidez del limón, dando como resultado un postre fresco, liviano y elegante, ideal para acompañar el té, agasajar a alguien especial o simplemente disfrutar en casa.

Estas galletitas son una renovada de un clásico, con un toque cítrico que las vuelve modernas y sofisticadas. Y lo mejor: no requieren experiencia previa en pastelería.

La galletitas de maicena con lemon curd son una opción sencilla y económica para hacer en casa.

Los ingredientes

Para la masa:

150 g de manteca (a temperatura ambiente)

100 g de azúcar impalpable

2 yemas

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de maicena

100 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Para el lemon curd:

2 yemas

1 huevo entero

100 g de azúcar

Jugo de 2 limones (unos 80 ml)

Ralladura de 1 limón

50 g de manteca

El paso a paso de las galletitas de maicena con lemon curd

Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una crema aireada. Incorporar las yemas y la esencia de vainilla. Agregar los ingredientes secos tamizados y unir sin amasar. Envolver la masa en film y llevar a la heladera por 30 minutos. Estirar a medio centímetro de espesor, cortar círculos y hornear a 170 °C por 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas.

Para el lemon curd, mezclar las yemas, el huevo, el azúcar, el jugo y la ralladura de limón en una ollita. Cocinar a fuego bajo sin dejar de revolver hasta que espese (sin hervir). Retirar del fuego, incorporar la manteca en cubos y mezclar hasta lograr una crema lisa. Una vez fría, la textura se vuelve más firme y brillante.

Para el armado, colocar una cucharadita de lemon curd sobre una galletita y cubrir con otra, presionando suavemente. Se pueden decorar con azúcar impalpable o con un hilo de glaseado de limón.

Con pocos ingredientes y un proceso sencillo, estas galletitas logran un resultado digno de pastelería. La clave está en el contraste entre la textura mantecosa de la maicena y la acidez justa del relleno. Además, el lemon curd puede aprovecharse para tartas, macarons o pavlovas.