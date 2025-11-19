No solo lleva papa, zanahoria y mayonesa: la receta de Paulina Cocina para hacer una ensalada rusa refrescante

Paulina Cocina es una de las maestras de recetas de Internet. Mucho antes de que existiera TikTok, la creadora de contenido conquistó con sus preparaciones y carisma a través de YouTube. Con el paso del tiempo esto no ha cambiado, sino que, en esta oportunidad, tenemos una receta de ensalada rusa, de su autoría, con ingredientes tradicionales, muy fácil de hacer y sumamente refrescante.
Receta de ensalada rusa de Paulina Cocina
A través de su recetario web y sus redes sociales, Paulina Cocina compartió una receta de ensalada rusa, ideal para comer los días de calor. A continuación te dejamos los ingredientes que vas a necesitar, y la explicación, paso por paso, de la creadora de contenido y cocinera:
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 3 zanahorias grandes
- 1 chorrito de vinagre
- 3 huevos
- 150g de arvejas en lata o congeladas
- 100g de aceitunas verdes
- 300g de mayonesa casera o comprada de buena calidad
- 1 morrón asado o en conserva para decorar
- Sal
- Opcionales: anchoas, atún
Preparación
- Cocer las verduras: lavar bien las papas y las zanahorias sin pelar. Ponerlas en una olla grande con abundante agua, sal y un chorrito de vinagre, esto es para que las papas no se rompan. Cocinar a fuego medio hasta que estén tiernas (aproximadamente 15-20 minutos para las zanahorias y 20-25 para las papas).
- Cocer los huevos: mientras tanto las verduras, poner los huevos en una olla con agua y cocinar durante 10 minutos desde que el agua empiece a hervir. Pasado el tiempo, enfriarlos rápidamente con agua fría, pelar y reservar.
- Preparar las arvejas: si se usan arvejas congeladas, cocerlas en agua con sal durante 5 minutos. Escurrir y reservar.
- Enfriar y pelar: una vez que las papas y zanahorias estén cocidas, escurrirlas y dejarlas enfriar por completo. Este paso es crucial. Una vez frías, pelarlas.
- Cortar los ingredientes: cortar las papas y las zanahorias en dados pequeños y uniformes. Picar dos de los huevos duros y las aceitunas.
- Mezclar: en un bol grande, combinar la papa, la zanahoria, las arvejas, el huevo picado y las aceitunas. En este paso se añaden los opcionales como atún o anchoas.
- Añadir la mayonesa: incorporá sal y la mayonesa poco a poco, mezclando con suavidad para no romper las papas. La cantidad de mayonesa es a gusto, pero la ensalada debe quedar cremosa.
- Reposar y servir: cubrir el bol con film transparente y dejar reposar en la heladera al menos 2 horas. Servir fría, decorada con el huevo duro restante cortado en rodajas y unas tiras de morrones asados.