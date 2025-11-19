No solo lleva papa, zanahoria y mayonesa: la receta de Paulina Cocina para hacer una ensalada rusa refrescante

Receta de Paulina Cocina de ensalada rusa tradicional, fácil y refrescante.

Paulina Cocina es una de las maestras de recetas de Internet. Mucho antes de que existiera TikTok, la creadora de contenido conquistó con sus preparaciones y carisma a través de YouTube. Con el paso del tiempo esto no ha cambiado, sino que, en esta oportunidad, tenemos una receta de ensalada rusa, de su autoría, con ingredientes tradicionales, muy fácil de hacer y sumamente refrescante.

Receta de ensalada rusa de Paulina Cocina

A través de su recetario web y sus redes sociales, Paulina Cocina compartió una receta de ensalada rusa, ideal para comer los días de calor. A continuación te dejamos los ingredientes que vas a necesitar, y la explicación, paso por paso, de la creadora de contenido y cocinera:

Ingredientes

1 kg de papas

3 zanahorias grandes

1 chorrito de vinagre

3 huevos

150g de arvejas en lata o congeladas

100g de aceitunas verdes

300g de mayonesa casera o comprada de buena calidad

1 morrón asado o en conserva para decorar

Sal

Opcionales: anchoas, atún

Preparación